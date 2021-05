Charles Leclerc kon zondag geen gebruikmaken van de felbegeerde pole-position voor de GP van Monaco. In het derde segment van de kwalificatie crashte hij fors en na diverse controles van de versnellingsbak werd hij zondag door Ferrari op pad gestuurd. Het team constateerde in de ronde naar de startgrid echter dat de naaf van de linker aandrijfas de geest had gegeven, nadat Leclerc liet weten dat hij weinig aandrijving had. Ferrari had dit onderdeel niet gecheckt en dus bleef het probleem onder de radar totdat de versnellingsbak en de verbonden elementen na het missen van de start grondig werden geïnspecteerd.

Wat doet de aandrijfas?

De aandrijfas is het onderdeel van de auto dat het vermogen van de motorcomponenten omzet in aandrijving van de achterwielen. Dit doet het met behulp van de versnellingsbak en het differentieel, dat vastzit aan de naaf van de aandrijfas. De versnellingsbak produceert de juiste hoeveelheid aandrijving met betrekking tot het aantal toeren per minuut en de trekkracht, waarna het differentieel de aandrijfassen de kans geeft om in bochten op verschillende snelheden te draaien. De naaf is dus het onderdeel van de aandrijfas die de beweging levert aan de achterwielen. Schade aan dat onderdeel zorgt ervoor dat het overbrengen van vermogen vanuit de krachtbron en aandrijflijn niet of niet goed verloopt.

Tekst gaat verder onder de foto

Ferrari SF21 suspension detail Foto: Giorgio Piola

De naaf van de aandrijfas kan door het gebruik van lagers met minimale wrijving bewegen. Als er schade optreedt aan een van deze onderdelen, dan leidt dat tot wrijving in het systeem. De acceleratie van de auto verloopt in dat geval niet soepel meer. Dit is wat Leclerc opmerkte toen hij op weg was naar de startopstelling in Monaco. Hij keerde nog wel terug in de pits, maar de schade bleek niet op tijd te repareren om van start te kunnen gaan. De wrijving in het systeem kan ook leiden tot schade aan de aandrijfas zelf, die door de vibraties zou kunnen gaan buigen. Naast dat de auto van Leclerc hierdoor dus moeilijk te besturen wordt, zou er bij doorrijden ook grote kans zijn op falen van de aandrijfas.

Hoe raakte het onderdeel beschadigd?

Leclerc kampte in Monaco dus met een beschadigde naaf van de linker aandrijfas, maar hoe raakte dat onderdeel beschadigd bij een impact aan de rechterzijde van de auto? De SF21 ging zijwaarts de vangrails in en de impact heeft een schok teweeggebracht. Het is absoluut mogelijk dat de schok via het differentieel een reactieve impact heeft gehad op de naaf van de linker aandrijfas - hoewel nog onduidelijk is welk onderdeel van de naaf precies beschadigd is geraakt. Ook is er een aantal verbindingen binnen de aandrijfas dat het mogelijk maakt dat die as met een lichte hoek gemonteerd kan worden, zonder dat de aandrijving naar de wielen daardoor gehinderd wordt. Deze onderdelen zijn er niet voor ontworpen om zo’n impact te kunnen weerstaan.

Ferrari ontdekte de schade aan de naaf van de aandrijfas niet, want het team verwachtte geen schade aan de linkerkant van de auto. Toch had de renstal de schade kunnen opmerken als het de versnellingsbak had vervangen, omdat een monteur het onderdeel in dat geval nog had kunnen inspecteren. Ferrari heeft nadien al toegegeven dat de interne processen rond schade na crashes op de schop gaan en dat het beter gaat kijken naar andere onderdelen die bij een ongeluk beschadigd zouden kunnen zijn.