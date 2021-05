Zondag legde Max Verstappen beslag op de twaalfde overwinning uit zijn Formule 1-carrière. Voor het eerst was hij de sterkste in zijn woonplaats Monaco, nadat hij vrijwel de gehele race aan de leiding heeft gereden. De Nederlander was overduidelijk de sterkste van het veld, maar liet zich tijdens de race niet verleiden om iedereen op grote achterstand te rijden. Hij speelde een tactisch spel door banden te sparen en de gaten klein te houden, en alleen te pushen op momenten dat daar echt aanleiding voor was. Voormalig F1-coureur Martin Brundle concludeert in zijn column voor Sky Sports dan ook dat Verstappen een knappe race heeft gereden.

“Het was een volwassen en beheerste rit naar een gemakkelijke overwinning voor de Nederlander. Hij is nu het echte werk in de zin dat hij risico’s neemt als de beloning hoog en cruciaal is, maar voor de rest speelt hij een gecalculeerd spel”, schreef de commentator. In de manier waarop Verstappen de race reed, ziet Brundle dat hij is uitgegroeid tot een echte kandidaat voor de wereldtitel. “Hij was razend toen de crash van Leclerc hem een in zijn ogen echte pole-ronde ontnam, maar zondag was hij sereen. Geen ‘alles of niets’ voor de huidige versie van Verstappen, wat betekent dat hij een echte titelkandidaat is.”

De twee gezichten van Leclerc

Verstappen profiteerde bij de start van de race optimaal van het wegvallen van Charles Leclerc. De Monegask was in de kwalificatie de sterkste, maar hing zijn Ferrari in de slotfase wel in de vangrails. Daarbij raakte niet alleen de rechterflank van de auto zwaar beschadigd, maar ook de linker aandrijfas ging daarbij stuk. Dat werd echter pas opgemerkt toen de Monegask op weg was naar de startopstelling. De schade bleek niet te repareren en dus stond Leclerc uiteindelijk niet aan de start. Brundle ziet de zaterdag en zondag ergens als typerend voor de Ferrari-coureur, zowel qua rijden als qua hoe hij reageerde op de gebeurtenissen.

“Charles kan sensationele ronden rijden, maar blijft ook vatbaar voor het zo nu en dan maken van een grote fout. Deze deed echt pijn”, stelt Brundle. “Hij houdt ervan om zichzelf openlijk op de vingers te tikken, dus ik vermoed dan ook dat hij met zijn monteurs onder het podium heeft gestaan om ervoor te zorgen dat hij die fout nooit meer maakt. Dit was een kans voor de jonge Monegask om in een Ferrari zijn thuisrace te winnen, door de straten die hij vroeger met de bus op weg naar school passeerde. Maandagochtend zal dat veel pijn hebben gedaan, vooral omdat hij niet weet of en wanneer er weer zo’n kans komt.”