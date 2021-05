Max Verstappen was zondag duidelijk de sterkste tijdens de Grand Prix van Monaco. De Red Bull Racing-coureur reed vrijwel de hele race vooraan en had aan de finish een forse voorsprong op Carlos Sainz, die zijn eerste podium behaalde in dienst van Ferrari. Ook generatiegenoot Lando Norris mocht mee naar het podium. Met zijn zege en de off-day van Mercedes kwam Verstappen bovendien aan de leiding in het wereldkampioenschap, de eerste keer dat een Nederlander daarin slaagt. Vader Jos Verstappen noemt dat ‘heel apart’, wat hij de zege van zijn zoon in Monaco overigens ook vindt.

“Ik merk het ook aan de mensen om ons heen, Monaco is toch wel een heel bijzondere race”, vertelde Verstappen senior aan De Telegraaf. Voor hem past de zege van de Red Bull-coureur in een rijtje met diens eerste zege, de Spaanse Grand Prix van 2016. “Dat was nog wat specialer, maar als hij Monaco wint en je ziet hem daar dan staan, dan is dat wel een emotioneel moment.” Ook is dat voor een vader die thuis naar de race kijkt bijzonder spannend, stelt Verstappen. “Dit zijn voor een vader niet de mooiste races om te kijken. In Monaco komen ze zo dicht in de buurt van de vangrail, soms scheelt het maar een paar centimeter. Die beelden aan boord van Max vond ik niet zo fijn om te zien, dan ga ik toch maar even naar het toilet.”

Red Bull sloeg in Monaco een uitstekende slag in de titelstrijd bij zowel de coureurs als de constructeurs. Verstappen nam dus de leiding in het klassement over van Lewis Hamilton, die slechts zevende werd in het prinsdom, terwijl Red Bull nu één puntje voorsprong heeft op Mercedes. De stand van zaken is dus uitstekend, maar Verstappen denkt dat Mercedes nog altijd over een iets betere auto beschikt dan Red Bull. “Al zeggen ze daar altijd dat Red Bull de favoriet is, maar dat spelletje spelen ze de hele tijd. Wij weten wel beter”, zei de voormalig F1-coureur, die bij 107 Grands Prix aan de start verscheen. “Dit is een geweldig weekend geweest, maar we moeten hard door blijven werken. Het is niet zo dat het nu klaar is, we mogen niet verslappen.”

Video: Een terugblik op de GP van Monaco met Allard Kalff