Waalse F1-commentator geschorst na uitspraken over Serena Williams

Williams was in Monaco te gast bij het Formule 1-team van Aston Martin en aan het eind van de race kreeg zij de eer om de finishvlag te zwaaien. De 23-voudig Grand Slam-winnares kon bij de aankondiging daarvan op de Waalse televisie echter rekenen op een bijzondere opmerking van co-commentator Duez: “Serena Williams gaat met iets ander schudden dan wat ze gewend is.”

Nadat ook een vriendin van Williams het moest ontgelden - die 'lelijk' werd genoemd - volgde tijdens het afvlaggen van de race nog een ongepaste opmerking van Duez aan het adres van de Amerikaanse tennisster. “We kunnen duidelijk zien dat ze geen cheerleader is”, was het opvallende commentaar. Dat werd hem niet in dank afgenomen door werkgever RTBF, dat direct een intern onderzoek heeft opgestart naar de uitspraken van voormalig coureur Duez. Ook is besloten om hem voorlopig te schorsen, meldt de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws, ondanks verontschuldigingen in Waalse media. “Ik wil sorry zeggen tegen de mensen die mogelijk gekwetst zijn door mijn uitspraken. Ik wilde absoluut niet shockeren.”

Max Verstappen passeert de finish, waar Serena Williams de geblokte vlag zwaait Foto: Andy Hone / Motorsport Images