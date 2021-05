Nu de strijd met Red Bull Racing in alle hevigheid is losgebarsten en Mercedes niet langer op haar lauweren kan rusten, kwam de kampioensformatie met een aangepaste ophanging naar het prinsdom. In hoeverre de updates echt wat hebben opgeleverd is lastig te beoordelen. Mercedes moest met lede ogen toezien hoe rivaal Max Verstappen de Grand Prix van Monaco won. Valtteri Bottas viel vanaf de tweede positie uit door een probleem tijdens de pitstop, teamgenoot Lewis Hamilton had het gehele weekend moeite en kon zich tot zijn grote frustratie niet mengen in de strijd om de prijzen.

Mercedes zoekt naar betere wendbaarheid

Mercedes kwam niet lekker uit de startblokken tijdens de wintertest en de seizoensopener in Bahrein, maar het topteam heeft sindsdien flinke progressie geboekt. Het team ontdekte snel hoe de juiste afstelling, zowel mechanisch als aerodynamisch, gevonden kon worden. De instabiele achterzijde die we in Bahrein nog zagen, veranderde door enkele subtiele veranderingen in een veel strakker ogend geheel. In Monaco introduceerde Mercedes de visueel best zichtbare update tot nu toe met een nieuwe stuurinrichting, ophanging en remconfiguratie.

De lage snelheden in Monaco en de heftige stuurhoeken maken het stratencircuit uniek. Alle teams voeren concessies door om in het prinsdom zo goed mogelijk te kunnen presteren. Door de bijna limousine-achtige wielbasis van de W12 heeft de Mercedes nog wat meer aanpassingen nodig dan menig andere F1-bolide. Zoals te zien is op bovenstaande afbeelding zijn de spoorstang en onderste draagarm aangepast. Deze elementen zijn verder naar voren verbonden aan de upright dan voorheen het geval was. De spoorstang (gele stippellijn) is niet alleen breder, maar ook de hoek op het punt waar het samenkomt met de luchthapper is veel uitgesprokener. Er zit ook een grotere open ruimte tussen de twee elementen, zoals te zien is middels de groene stippellijn langs de voorste arm van de onderste wishbone. Deze veranderingen zijn overduidelijk bedoeld om de wendbaarheid op lage snelheid te verbeteren. Dit had ook een directe impact op de vormgeving van de luchthappers.

Om de veranderingen aan de spoorstang en de draagarmen mogelijk te maken, was Mercedes genoodzaakt de luchthappers aan te passen. De verbinding met de spoorstang is groter (geel gemarkeerd) en neemt meer plaats in beslag. De formatie moest daardoor een deel van de luchthapper opofferen en de vormgeving aanpassen om alsnog voldoende koeling richting de remmen te sturen (blauw gemarkeerd). Dit toont opnieuw aan dat de luchthapper niet alleen gebruikt wordt om de remmen te koelen, maar ook als medium om lucht te sturen om aerodynamisch gewin te behalen. In dit geval heeft het kampioensteam dat laatste moeten opofferen om alsnog voldoende koeling te genereren.

Updates bij Red Bull

Red Bull kwam ook met een interessante ontwikkeling in actie. Het team uit Milton Keynes voegde twee metalen kartelrandjes toe op de uiteinden van de binnenste flappen van de diffuser. Deze ‘tandjes’ zorgen voor kleine wervelingen waardoor er een kleine hoeveelheid extra neerwaartse druk geproduceerd wordt.