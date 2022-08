Norris moest wennen aan MCL36: “Past niet bepaald bij mij”

“Volgens mij kan je op geen enkele manier zeggen dat de auto om mij heen is gebouwd”, zegt Lando Norris in gesprek met Motorsport.com. De 22-jarige Brit vertelt dat hij zijn rijstijl heeft moeten aanpassen om overweg te kunnen met de MCL36. “Op dit moment geeft de wagen me het tegenovergestelde van wat ik ervan verlang. De auto past absoluut niet bij mijn rijstijl. Dat is niet verkeerd, het is gewoon wat het is en je moet je eraan aanpassen. Daarom heb ik dit jaar voor mijn gevoel redelijk werk verricht, door me aan te passen aan iets dat niet bepaald bij mij past. Dat is iets waarin ik in de afgelopen jaren ben gegroeid.”

Norris, verantwoordelijk voor 76 van de 95 WK-punten die McLaren tot dusver pakte dit seizoen, verlengde eerder dit jaar zijn contract tot eind 2025. Dat maakt de coureur uit Bristol een centraal punt in de toekomstplannen van de formatie uit Woking. Norris laat zich dan ook steeds meer horen binnen McLaren. “Ik geef mijn mening en zeg wat ik denk dat nodig is om sneller te gaan met de wagen.”

Daarbij zit Norris niet altijd op één lijn met zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. “Dat is soms het geval, maar over het algemeen zijn we het wel eens over wat we moeten verbeteren”, aldus Norris. “Ik laat me zeker meer horen, al ben ik niet echt een prater. Iedereen heeft namelijk een eigen taak en is daar professioneel genoeg voor. Ik doe mijn zegje en of ik gelijk krijg, maakt me niet uit. Het is altijd goed om iets te bespreken, maar ook om vertrouwen te hebben in je collega’s.”