Jan Lammers: “Ferrari laat zien dat winnen niet vanzelfsprekend is”

Ferrari maakte tijdens de wintertests een uitstekende indruk en ging als favoriet naar de eerste races. De Italiaanse formatie won twee van de eerste drie races en leek een serieuze bedreiging te vormen voor Max Verstappen en Red Bull. Het tij werd echter snel gekeerd. Dat kwam in de eerste plaats door de verbeteringen die Verstappen en Red Bull konden toepassen op de RB18, maar vooral ook door de steken die de Scuderia zelf liet vallen. Verschillende keren viel protagonist Charles Leclerc uit met problemen, maar ook op strategisch vlak was het meerdere keren ouderwetse chaos bij Ferrari. Zo heeft Verstappen een marge van maar liefst tachtig punten in het wereldkampioenschap.

Volgens oud-coureur Jan Lammers breekt een gebrek aan winnaarsmentaliteit Ferrari momenteel op. “Je ziet bij Leclerc als bij het team van Ferrari dat winnen en die winnende mentaliteit hebben nog niet zo vanzelfsprekend is”, zegt hij in de zomerreview van Motorsport.com. “Daar moet je routine in krijgen. Je ziet bij Ferrari en Leclerc dat ze nog steeds vanuit een achterstand aan het vechten zijn. Ook races die al naar ze toe komen, proberen ze nog echt zelf te winnen. Ze proberen met hun strategie slimmer te zijn dan anderen en daardoor ook echt wat anders te doen. Als ze hetzelfde doen als de concurrentie en geen fouten maken, hebben ze het materiaal om races te winnen. Ze moeten die routine van het succes en het managen daarvan onder controle krijgen. Dat is ook een kunst. Ze kunnen het, maar ze hebben niet de innerlijke rust en het zelfvertrouwen.”

Lammers ziet daarin ook het verschil met Red Bull. “Je hebt zelfvertrouwen en je hebt vertrouwen in jezelf. Dat klinkt hetzelfde, maar het onderscheid daarin vind ik dat mensen vaak zelfvertrouwen hebben na de prestatie. Ze drogen een keer lekker op, hebben heerlijk geslapen en bij het ontbijt zijn ze allemaal aardig. Dan voelt alles lekker, het rijden gaat lekker en ineens win je de race voor je er erg in hebt. Dan kun je veel zelfvertrouwen hebben omdat je net gewonnen hebt, maar dat vind ik geen kunst. Dat is een gelukstreffer als alles samenvalt en je een race wint. Als alles tegenzit en je hebt de hele nacht wakker geleden van de jetlag, het is rotweer, je bent een beetje verkouden en hebt net ruzie met je vrouw of vriendin gehad. Als alles tegenzit en om zoiets om te draaien, en in zo’n weekend een race te winnen, daar heb je gewoon vertrouwen voor nodig. Dat is een soort onvoorwaardelijke liefde naar jezelf. Ongeacht de omstandigheden, wat die ook zijn, dat je continu het beste uit jezelf als coureur kunt halen. Dat is het verschil tussen een winnend team, daar is het een beetje spontaan en dat is een beetje reactief. Ze volgen de actie en af en toe komen ze bovendrijven. De anderen hebben zelf dat vertrouwen, ook al is daar geen reden voor. Je moet gewoon de focus houden en dan dwing je dat gewoon af.”

Over dat laatste beschikt Red Bull, maar Ferrari niet. Lammers: “Dat is het verschil dat bij Red Bull en Max aanwezig is. Ze geven niet op, kijk maar naar de tiende startplaats in Hongarije. Een Ferrari roept dan ook nog dat ze eerste en tweede gaan worden, je kunt het beter eerst maar doen voor je dat roept.”

Bovenaan deze pagina staat het volledige interview met Lammers. Hij gaat in gesprek met onze video-redacteur Leonie Oude Elferink ook in op de nieuwe reglementen, Piastri-gate en wat we kunnen verwachten van de Dutch GP van volgende maand.