Magnussen: Back-to-backs goed voor opsporen structurele problemen

Op 5 juli gaat het Formule 1-seizoen 2020 met enkele maanden vertraging dan toch van start. Het coronavirus zorgde ervoor dat de eerste tien races werden geannuleerd, waarna de F1 met een geheel nieuwe kalender kwam. Voor het eerst bevat die kalender nu ook back-to-backs op hetzelfde circuit. In opeenvolgende weekenden werkt de F1 twee Grands Prix af op de Red Bull Ring in Oostenrijk, enkele weken later gebeurt dat ook op het Britse Silverstone. Richting het einde van het seizoen is Bahrein mogelijk ook gastheer van twee Grands Prix, hoewel daar nog geen officieel besluit over is genomen.

De verwachting is dat het beeld tijdens de twee races op hetzelfde circuit gelijk aan elkaar is. Voor de teams is het echter ook een moment om te zien of er fundamentele problemen zijn met hun bolide, zo beargumenteert Kevin Magnussen bij Ekstra Bladet. “Het gaat spannend worden om te zien. Je krijgt keihard bewijs of de prestaties afhankelijk zijn van het circuit of dat er andere factoren bij betrokken zijn. Je hebt het gevoel dat het heel bepalend is voor de snelheid of het circuit bij de auto past. Daar gaan we duidelijke antwoorden op krijgen. Als het ene weekend goed is en het andere weekend niet wat betreft resultaten en snelheid, dan geeft dat stof tot nadenken. Maar ik verwacht nadrukkelijk dat het min of meer hetzelfde zal zijn. Als je in het eerste weekend goed bent, zou je dat in het tweede weekend ook moeten zijn, gegeven dat het weer hetzelfde is.”

De kalender bestaat vooralsnog uit acht races, maar de verwachting is dat er op termijn meer races aangekondigd gaan worden voor 2020. Wel staat vast dat het seizoen minder races gaat tellen dan de afgelopen jaren gebruikelijk was. Dat zou voor een aantal teams een voordeel kunnen zijn, maar Magnussen vindt het lastig een oordeel te vellen wie daarvan zou kunnen profiteren. “Het is lastig te zeggen in wiens voordeel het is. Ik kan het echt niet voorspellen. We hebben ook nog geen idee hoe goed onze nieuwe auto voor dit jaar is.”