Magnussen verwacht 'intense kennismaking' bij debuut in NASCAR Cup Series

Komende zondag staat Kevin Magnussen op Naval Base Coronado voor een compleet nieuwe uitdaging. De voormalig Formule 1-coureur rijdt dan voor het eerst in een NASCAR Cup Series-auto, achter het stuur van de #91 Qualcomm Chevrolet van Trackhouse Racing.

De 33-jarige Deen reed naast een volledig decennium in de Formule 1 ook meerdere races in zowel het WEC als IMSA, en kwam in 2021 zelfs één keer uit in IndyCar. Dit weekend voegt hij zich echter bij een veld van 39 deelnemers voor de allereerste NASCAR Cup-race op een actieve militaire basis. Daar wordt gereden op een stratencircuit van 3,4 mijl.

Magnussen komt bij Trackhouse Racing uit als teamgenoot van Shane van Gisbergen, Ross Chastain en Connor Zilisch. Vorig weekend was hij nog in Frankrijk actief tijdens de 94ste editie van de 24 uur van Le Mans, waar hij voor het BMW Hypercar-team reed.

Het team heeft verschillende video's gedeeld van Magnussens voorbereiding op San Diego. Daarin is onder meer te zien hoe hij pitstops oefent en een stoeltje op maat laat maken.

"Ik ben ontzettend enthousiast en vereerd dat ik de kans krijg om in NASCAR te racen, dus veel dank aan Trackhouse Racing en Justin Marks dat zij mij deze mogelijkheid bieden", zegt Magnussen. "Ik ben altijd nieuwsgierig geweest om verschillende vormen van autosport te ontdekken, en NASCAR is een van de meest iconische raceklassen ter wereld, met een ongelooflijk gepassioneerde fanbase."

"Ik heb al tijd doorgebracht met het team in North Carolina: iedereen ontmoet, mijn stoeltje laten passen, de pitstopprocedures doorgenomen en alle details behandeld die horen bij de voorbereiding op een NASCAR-weekend. Het is een geweldige groep mensen, enorm toegewijd en net zo enthousiast over dit debuut als ik. Ik kan echt niet wachten om naar San Diego te gaan en alles voor het eerst mee te maken."

Trackhouse heeft een indrukwekkende staat van dienst op permanente en stratencircuits, met Van Gisbergen die zes van de laatste zeven races op dit soort banen in de Cup Series won. Ook Chastains eerste Cup-zege kwam op een road course, net als die van Daniel Suarez toen hij nog voor het team reed.

Magnussen begint het raceweekend zonder enige baantijd. Hij krijgt op vrijdag slechts één vrije training van vijftig minuten, voordat op zaterdag de kwalificatie volgt en op zondag de race wordt verreden.

"Het is een discipline die behoorlijk verschilt van wat ik gewend ben, dus er viel al veel te leren", zegt Magnussen over de uitdaging die hem wacht. "Mijn vader Jan kreeg in 2010 de kans om in NASCAR te racen en ik heb hem daar door de jaren heen altijd met veel enthousiasme over horen praten. Daardoor werd ik alleen maar nieuwsgieriger om het zelf ooit eens te proberen."

"Ik begin hier met absoluut geen NASCAR-ervaring en we hebben vooraf niet de kans gehad om de auto op de baan te testen. Mijn eerste ronden komen dus pas tijdens de vrije training. Dat betekent dat het een behoorlijk intense kennismaking wordt, maar gelukkig gaan we naar de enige stratenrace op de kalender. Dat is iets waar ik door mijn jaren in de Formule 1 zeer vertrouwd mee ben."

Phil Surgen, die Chastain tussen 2022 en 2025 naar al zijn zes Cup-zeges leidde, werkt dit weekend tijdens de race in San Diego als crew chief van Magnussen.