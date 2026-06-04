Oud-F1-coureur Magnussen debuteert met Trackhouse in NASCAR Cup

Kevin Magnussen maakt op 21 juni zijn debuut in de NASCAR Cup Series. De Deen bestuurt tijdens de race op het nieuwe stratencircuit van San Diego de Project 91-Chevrolet van Trackhouse Racing. Het parcours loopt deels over Naval Base Coronado, een actieve militaire basis.

De voormalige Formule 1-coureur is de vierde rijder van het Project 91-programma van Trackhouse. Hij wordt in Californië teamgenoot van Ross Chastain, Shane van Gisbergen en Connor Zilisch.

Project 91

Project 91 biedt internationaal gerenommeerde coureurs via een parttime-inschrijving de kans om in NASCAR te racen. Eerder reden Shane van Gisbergen, Kimi Räikkönen en Helio Castroneves al voor het project.

Van Gisbergen won in 2023 direct bij zijn debuut op het stratencircuit van Chicago, waarna hij fulltime de overstap maakte naar NASCAR. Räikkönen reed in 2022 en 2023 zonder veel succes twee races in de NASCAR Cup Series, op Watkins Glen en het Circuit of the Americas.

Kimi Raikkonen reed twee races in de NASCAR Cup Series voor Trackhouse. Foto door: Project91

Magnussen, afkomstig uit Roskilde in Denemarken, reed tussen 2014 en 2024 in totaal 185 Grands Prix in de Formule 1. Hij behaalde bij zijn debuut (voor McLaren) direct een podiumplaats en veroverde één pole-position, tijdens de Grand Prix van Brazilië van 2022 voor Haas.

Momenteel rijdt Magnussen fulltime in het World Endurance Championship. Onlangs eindigde hij als tweede in de 6 uur van Spa-Francorchamps met de #15 BMW M Hybrid V8 Hypercar. Daarnaast verscheen hij aan de start van onder meer de 24 Uur van Le Mans en de 24 uur van Daytona. In 2021 boekte hij bovendien een algemene overwinning in een IMSA-race in Detroit.

Trots op nieuwe uitdaging

"Ik ben ontzettend vereerd dat ik de kans krijg om in NASCAR te racen", zei Magnussen. "Wat Justin Marks en Trackhouse met Project 91 hebben opgezet, is uniek. Ze bieden coureurs van buiten de NASCAR-wereld de kans om op dit niveau te racen."

De livery van de #91-Chevrolet van Kevin Magnussen.

"Ik heb inmiddels wat tijd doorgebracht met het team in North Carolina. Ik heb iedereen ontmoet, een stoeltje gepast, de pitstopprocedures doorgenomen en alle andere details die komen kijken bij de voorbereiding op een NASCAR-weekend. Ik kan niet wachten om naar San Diego te gaan en alles voor het eerst mee te maken."

Magnussens vader Jan, een zeer ervaren en succesvolle sportwagenrijder, startte in 2010 één keer in de NASCAR Cup Series. Op Sonoma maakte hij indruk door bij zijn debuut als twaalfde te finishen in een veld van 43 auto's.

Meer voormalige F1-coureurs kwamen uit in NASCAR: zo reden onder meer Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Jacques Villeneuve, Jim Clark en Daniil Kvyat in de Amerikaanse raceklasse.