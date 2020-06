Racing Point: Fout maken met gehomologeerde onderdelen ‘makkelijk’

Om de kosten te drukken wordt de ontwikkeling van een aantal onderdelen van de Formule 1-auto’s vanaf de eerste race in Oostenrijk tot en met het eind van 2021 bevroren. Voor een reeks andere onderdelen geldt dat er na 30 september niet meer aan gesleuteld mag worden. Via een tokensysteem kunnen de teams na die data alsnog een aantal veranderingen doorvoeren aan deze onderdelen. Green benadrukt dat het van belang is voor de teams dat zij er bovenop zitten met hun gehomologeerde onderdelen en dat alleen de goedgekeurde specificaties gebruikt worden. Daarvoor is bij Racing Point een speciale werkgroep in het leven geroepen.

“Het is behoorlijk gecompliceerd, absoluut”, zei Green over het nieuwe systeem. Die complexiteit zit zowel bij de teams als de FIA. “We begrijpen de redenen waarom, en het moet gebeuren. Dus vanuit ons perspectief moeten we gaan begrijpen wat we nodig hebben om het te managen. Het is een technische regel, geen sportieve regel. Dus als we de regel van de gehomologeerde onderdelen verbreken, dan word je in essentie uitgesloten van het evenement. Het is dus een heel forse overtreding.”

“Met dat in gedachte hebben we een toegewijd team aangewezen dat werkt aan het managen van de gehomologeerde onderdelen. Dat doen ze vanaf de eerste race van dit seizoen tot en met het einde van 2021”, vervolgt Green. “Er is behoorlijk wat sturing voor nodig. Het is voor iedereen een nieuw onderwerp, iets wat we niet eerder gedaan hebben, en we moeten het behoorlijk snel implementeren. Het is een uitdaging, maar dat geldt voor iedereen en wij vinden het geen probleem om het te doen.”

Het verbod op de meeste mechanische ontwikkelingen heeft voor beschikbare engineers gezorgd die bij Racing Point gaan letten op de gehomologeerde onderdelen. Daar moeten zij zeer zorgvuldig mee zijn, want een overtreding zit volgens Green in een klein hoekje. “We zijn ons allemaal heel bewust dat het heel makkelijk is om per ongeluk in de fout te gaan, omdat het een nieuwe regel is. We proberen ervoor te zorgen dat alle protocollen er zijn, zodat we daar niet mee in de fout gaan.”

Met medewerking van Adam Cooper