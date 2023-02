Montoya over werken met Marko: “Hij is nog steeds kwaad op me”

Na in 1996 twee races te hebben gewonnen in de Britse Formule 3 en dat jaar vijfde te zijn geworden in het kampioenschap, kon Juan Pablo Montoya het jaar erop voor RSM Marko aan de slag in het Formule 3000-kampioenschap, waarvan destijds een aantal ronden in het voorprogramma van de Formule 1 werd verreden. De Colombiaan pakte in dienst van de Oostenrijkse formatie drie overwinningen en vocht met Ricardo Zonta om de titel. Hoewel hij in de voorlaatste ronde van het seizoen het kampioenschap aan de Braziliaan moest laten, waren zijn verrichtingen niet onopgemerkt gebleven in de Formule 1-paddock. Nog datzelfde jaar mocht hij op uitnodiging van Frank Williams voor het eerst een Formule 1-auto testen op het circuit van Barcelona, waarna hij voor 1998 een testrol kreeg bij de Britse renstal.

“Op het moment zelf was het zwaar, maar uiteindelijk heeft hij van mij een betere coureur gemaakt”, laat Montoya aan Motorsport.com weten over hoe hij het vond om in 1997 Marko als teambaas te hebben. “Hij riep altijd dat ik veel problemen had en dat ik gek was en alles. Maar hij deed dat met de juiste intenties. Hij was me de hele tijd aan het pushen om een beter mens te worden.”

Gezien de karakters van beide heren kan het niet anders dan dat de twee af en toe met elkaar in botsing kwamen. “Ik weet nog dat hij me een keer uitnodigde om bij hem thuis te lunchen. Ik kreeg een salade voorgeschoteld, maar ik at in die dagen geen groente”, vertelt Montoya. Marko was not amused toen hij erachter kwam dat zijn pupil niet de meest gezonde eter was. “Hij liet me vervolgens terug naar zijn kantoor rennen. Het was meer dan een uur hardlopen. Op dat moment was ik heel nijdig op hem, maar als ik erop terugkijk, realiseer ik me dat het zijn manier was om me vooruit te helpen. Het wonen in Graz en alles, het is een goede ervaring voor me geweest. Ik had destijds nauwelijks geld, maar Helmut zorgde goed voor me.”

Er zit nog altijd wat oud zeer bij Marko als het gaat om de F3000-titel waar in 1997 Montoya naast greep. “Hij is tot op de dag van vandaag kwaad op me. Hij denkt dat ik het kampioenschap in de voorlaatste ronde in Mugello opzettelijk heb laten lopen”, aldus de Colombiaan. Montoya finishte als derde op de Italiaanse asfaltlint. Doordat Zonta die wedstrijd won, was de Super Nova-coureur met alleen de race in Jerez nog te gaan zeker van de titel. Montoya ontkent dat er opzet in het spel was. “We hadden de hoogste versnelling gewoon verkeerd afgesteld. Elke keer als ik naar de hoogste versnelling ging, begon de motor te stotteren, doordat de versnelling te lang was gemaakt. Jason Watt zat voor me. Ik reed steeds met speels gemak naar hem toe, waarna ik hem voorbij leek te gaan. Maar eenmaal in de hoogste versnelling reed hij weer bij me weg. En zo ging het de hele race. Dat was zo frustrerend. Maar Marko heeft nog altijd het idee dat ik het kampioenschap heb weggegeven.”

Dat laatste heeft te maken met dat Montoya na het seizoen naar Super Nova overstapte, waarmee hij in 1998 kampioen werd door Nick Heidfeld te verslaan. “Maar dat van Super Nova kwam pas veel en veel later“, zegt Montoya. “Nadat Zonta het kampioenschap had binnengehaald, won ik de laatste race in Jerez en werd ik uitgenodigd door Frank Williams om de Formule 1-race te kijken. Hij bood me toen de Formule 1-test in Barcelona aan. En pas nadat ze na die test hadden besloten om mij als testcoureur te nemen, werd mij dat zitje bij Super Nova aangeboden. Die F1-test was in december, dus dat was een maand of twee na die race in Mugello.”

Ondanks de harde aanpak van Marko kijkt Montoya met een positief gevoel terug op de samenwerking met de Oostenrijker. “De meeste teams geven hun coureurs een sterrenbehandeling en leggen je helemaal in de watten. Maar Helmut wil een man van je maken en vindt dat als je iets wil bereiken, je ervoor moet vechten”, aldus Montoya, die mede om die reden gelooft dat het Red Bull Junior Team de juiste leerschool is voor zijn zoon Sebastian. “Ik vind het geweldig dat Sebastian deze kans heeft gekregen. Hij kan daar ontzettend veel leren en ze hebben een erg goed trainingsprogramma. Nu is het aan hem. Ik ben er voor hem en zal hem alle hulp bieden die ik kan, maar iedereen weet hoe Red Bull werkt: hij zal moeten presteren. Ik hoop dat het goed uitpakt voor Sebastian, dat hij mooie dingen kan laten zien en dat hij binnen Red Bull door kan groeien. Maar het is hoe dan ook een mooie leerervaring voor hem waar hij veel aan zal hebben.”

Niet op een presenteerblaadje

Voor Sebastian Montoya begon het balletje bij Red Bull te rollen toen de Colombiaanse tak van het concern iets met hem wilde doen. “Maar toen ze het hoofdkantoor in Oostenrijk hiervoor om toestemming vroegen, bleek dat zij hem liever als Red Bull-atleet wilden inlijven. Vervolgens hebben we rechtstreeks met 'Oostenrijk' een deal gesloten”, doet Montoya senior uit de doeken. “En op de dag dat we een beslissing zouden nemen over waar Sebastian dit jaar zou racen, kwam er om vijf uur ’s middags een telefoontje van Helmut. Hij vertelde wat hij allemaal voor ons zou kunnen betekenen als Sebastian bij het Red Bull Junior Team zou komen. ‘Oké, perfect’, was onze reactie. En daarmee was de zaak beklonken.”

Sebastian Montoya bereidt zich in het Midden-Oosten voor op zijn F3-seizoen. Foto: Red Bull Content Pool

“Het mooie aan hoe dit is verlopen, is dat Sebastian deze kans zelf heeft verdiend”, vervolgt de oud-coureur van Williams en McLaren. “Natuurlijk kan ik mijn telefoon pakken en een paar mensen bellen, maar ik vind het belangrijk dat hij zelf kansen weet af te dwingen. Dat is toch anders dan wanneer je het op een presenteerblaadje krijgt aangereikt.”

Montoya junior rijdt dit jaar voor Hitech in de Formule 3. Ter voorbereiding hierop neemt de zeventienjarige deel aan het Formula Regional Middle East Championship, dat op circuits in Dubai, Koeweit en Abu Dhabi racet. Over de doelen van Sebastian voor 2023 zegt Montoya senior: “Het is lastig om daar iets over te zeggen. Maar vorig jaar deed hij mee aan de F3-races op Zandvoort en was hij goed te spreken over de auto. Vervolgens deed hij mee aan de test in Jerez en op de laatste dag na, toen er wat problemen waren, was hij erg competitief. Ik ben erg benieuwd wat het jaar gaat brengen. Het doel moet zijn om races te winnen, elk weekend voorin mee te doen en op zijn minst punten te pakken als het weekend wat minder gaat.”

Sebastian rijdt dit jaar dus in het voorprogramma van de Formule 1. Vader Montoya is niet bang dat dit voor meer druk bij zijn zoon zal zorgen. “Nee, ik verbaas me er wel eens over bij hem, maar hij is nooit ergens van onder de indruk. Dat was in de karting al zo. Dan deden we mee aan Europees kampioenschappen en wereldkampioenschappen, waar hij het moest opnemen tegen karters die twintig races per jaar reden en achttien dagen per jaar aan het testen waren, terwijl wij acht tot tien races deden en vijf dagen gingen testen. Maar hij bleef daar altijd heel kalm en rustig onder, terwijl ik het in mijn broek deed van de zenuwen. Natuurlijk, hij leert nog en maakt fouten. En het is jammer als hij een fout maakt. Maar het voornaamste is dat hij ervan leert en dezelfde fout niet nog eens maakt.”

Coachen

Op de vraag of hij van plan is om zijn zoon meer te gaan coachen, nu Sebastian dichter bij de Formule 1 begint te komen, geeft Montoya aan wel meer aanwezig te zullen zijn, maar dat hij ook zelf nog zal racen. “Ik ben nog steeds actief als coureur”, benadrukt Montoya. “Ik rijd met LMP2’s, deed de afgelopen jaren met McLaren mee aan de Indy 500 en race af en toe samen met Sebastian, wat leuk is om te doen zo lang hij niet sneller is. Ik geniet er nog steeds van en er ligt een plan klaar om ook dit jaar weer te racen.”

Maandag werd bekend dat vader en zoon Montoya samen met de Zweed Henrik Hedman in de European Le Mans Series gaan rijden, met een LMP2 van DragonSpeed.

Vader en zoon Montoya bij de Formula Regional-races in Koeweit. Foto: Red Bull Content Pool