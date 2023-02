F1-update: Geen Piastri en geen De Vries, maar wat kan Williams in 2023?

Williams moest vorig jaar de rode lantaarn dragen met acht schamele puntjes op de teller en hoopt die in 2023 natuurlijk weer over te dragen. Toch is de winter niet vlekkeloos verlopen. Zo is er afscheid genomen van Jost Capito en technisch directeur FX Demaison. Voor eerstgenoemde is een vervanger aangetrokken, die op 20 februari officieel mag beginnen: James Vowles. De Brit stond binnen Mercedes zeer hoog aangeschreven en heeft gaandeweg ook steeds meer taken van Toto Wolff overgenomen. Zijn achtergrond en knowhow maken hem een zeer interessante keuze voor Williams.

De post van technisch directeur is nog altijd niet ingevuld en dat is best opmerkelijk. Zo zijn dit de belangrijkste maanden voor de technische afdelingen en hebben die momenteel niemand aan het hoofd. Dave Robson neemt de honneurs wel enigszins waar als 'head of vehicle performance', maar een echte eindverantwoordelijk om grote knopen door te hakken en daarop afgerekend te worden, ontbreekt. Het mag dan ook niet verrassend heten dat Williams heeft laten weten dat de FW45 vooral een doorontwikkeling van de 2022-auto zal zijn. Volgens Robson zullen vooral de sidepods aangepast zijn, in de geest van de Silverstone-upgrades. Daardoor zijn de sidepods meer op Red Bull gaan lijken en dus liggen overeenkomsten met de RB18 in de lijn der verwachting.

Op rijdersvlak begint Alexander Albon aan het tweede jaar op rij bij Williams. De Thai heeft tijdens het jaartje langs de zijlaan veel opgestoken en is inmiddels ook technisch van groot belang voor Williams. Hij krijgt dit jaar een Amerikaan aan zijn zijde, in de persoon van Logan Sargeant. Toch was hij niet de eerste keuze van het team. Zo mikte het team eerst op Oscar Piastri. Alpine dacht 'gewoon' op Alonso te kunnen rekenen en was bereid om de talentvolle Australiër uit te lenen. Na 'Piastrigate' zag de wereld er andersom uit en luisterde de gewenste aanwinst - zeker na Monza - naar de naam Nyck de Vries. Zoals bekend is hij ook niet in Grove beland en maakte dat de weg vrij voor Sargeant. Wat we van de jonge Amerikaan mogen verwachten en wat er structureel beter moet bij Williams wordt besproken in de video die bovenaan deze video te vinden is.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!