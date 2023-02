De Formule 1-livery's van Sauber door de jaren heen

Sauber C12

Via diverse andere raceklassen belandde Peter Sauber in 1993 in de Formule 1. Het nieuwe avontuur werd afgetrapt met de Sauber C12 voorzien van een dikke V10-motor. Met Karl Wendlinger en JJ Lehto achter het stuur bereikte Sauber met twaalf punten de zevende plek in het kampioenschap. Dat de renstal nieuw was, was te zien aan het uiterlijk van de wagen. Veel sponsorlogo's bevatte de auto niet, maar daar zou later nog verandering in komen.

JJ Lehto in actie met de Sauber C12. Foto: Sutton Images

Sauber C20

We maken een sprong in de tijd en belanden in 2001. Sauber heeft al jaren een samenwerking lopen met Red Bull. Het energiedrankjesmerk, dat nu een eigen team heeft en daarmee best succesvol is, was al in de jaren negentig te bewonderen in de Formule 1. We kiezen specifiek voor het jaar 2001 omdat Kimi Raikkonen toen zijn debuut maakte, terwijl Red Bull eigenlijk aandrong op Enrique Bernoldi. Na dat jaar stopte Red Bull ook als titelsponsor, maar de livery's bleven tot en met 2004 voorzien van Red Bull-bestickering.

Kimi Raikkonen in actie met de Sauber C20. Foto: Sutton Images

BMW-Sauber F1.06

In 2006 zette Sauber een belangrijke stap door automerk BMW aan zich te binden. Meteen vanaf dat F1-seizoen ging de kleurstelling over de kop en verscheen Sauber met een in blauw en wit gehulde auto aan de start. Tot en met 2010 bleven Sauber en BMW bij elkaar en aan de livery gebeurde in die jaren vrijwel niets. Overigens veranderden de namen van de bolide's wel. De eerste wagen heette de F1.06. In 2010 stond BMW vermeld in de teamnaam, maar werd de BMW-krachtbron ingeruild voor eentje van Ferrari en verdween de combinatie van de blauwe en witte kleur. De bolide van dat jaar ging door het leven als de C29, waarmee Sauber de oude draad weer oppakte. Na dat jaar verdween BMW helemaal uit F1. In het BMW-tijdperk was een tweede plaats in 2007 het beste resultaat.

Sauber C32

Twee jaar lang reed Sauber met een nagenoeg ongewijzigd kleurenschema, maar vanaf 2013 ging de boel weer op de schop. De witte kleur verdween nagenoeg van de auto en maakte plaats voor grijs. Die kleur hield de renstal vast voor 2014, toen Giedo van der Garde testrijder was bij de formatie uit Hinwil. Veel potten brak Sauber niet met de livery, maar het was geen grijs muisje.

Esteban Gutierrez in actie met de Sauber C32. Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Sauber C34

In 2015 kwam Felipe Nasr bij Sauber binnen en die nam Banco do Brasil als sponsor mee. Het team nam afscheid van de grijstinten en vervolgde zijn weg met heel opvallende kleuren: blauw en geel. Het werd het jaar waarin Sauber onhandige contractuele beslissingen nam en Van der Garde eigenlijk ook een vast zitje had beloofd, maar dat is een verhaal voor een andere dag. Feit is dat Nasr en Marcus Ericsson dat seizoen reden en niet over het hoofd konden worden gezien. Voor 2016 hield Sauber vast aan de kleuren. Nasr verdween eind 2016, waarna het kleurenschema lichtjes wijzigde.

Marcus Ericsson in actie met de Sauber C34. Foto: Alastair Staley / Motorsport Images

Sauber C37

In 2018 verwelkomde Sauber een nieuwe titelsponsor: Alfa Romeo. Dat jaar maakte tevens Charles Leclerc zijn debuut in de Formule 1. De kleurstelling van de auto werd opnieuw onder handen genomen: dat jaar ging Sauber met een rode en witte kleur het circuit op. Het zijn de kleuren waar Alfa Romeo tot en met 2022 nog mee in actie kwam. In al die jaren is er qua livery dus weinig gewijzigd. In 2023 rijdt Sauber voor het laatst met Alfa Romeo als titelsponsor, waardoor er in 2024 ongetwijfeld weer het een ander gaat veranderen.

Antonio Giovinazzi in actie met de Sauber C37. Foto: Jerry Andre / Motorsport Images