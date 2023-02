Kijk terug: Alfa Romeo onthult als eerste team F1-auto voor 2023

Onder de nieuwe technische reglementen, die in 2022 hun intrede deden in de Formule 1, heeft Alfa Romeo een mooie stap voorwaarts gezet. Het Zwitserse team, waarvan de operatie in handen is van de Sauber Group met Alfa Romeo als naamgevend partner, eindigde in de vier voorgaande seizoenen driemaal op de achtste plek bij de constructeurs, gevolgd door de negende plek in 2021. Met Valtteri Bottas en Zhou Guanyu als nieuwe rijders begon het team echter goed aan 2022. De C42 bleek een bolide die in de eerste helft van het seizoen op regelmatige basis punten kon scoren. Mede doordat het ontwikkelingstempo bij Alfa iets lager lag, werden puntenfinishes in de tweede helft van het seizoen schaarser.

Desondanks slaagde Alfa Romeo erin om de zesde positie in het kampioenschap voor constructeurs vast te houden, de beste klassering van het team sinds 2012. Voor 2023 hoopt het team minstens op een evenaring van dat resultaat, ditmaal met steun van nieuwe titelsponsor Stake. Het online casino en gokkantoor werd eind januari aangekondigd als de nieuwe partner van het team, nadat het afscheid moest nemen van vorige titelsponsor PKN Orlen. De gevolgen zijn dat reservecoureur Robert Kubica ook niet langer van de partij is en de logo's van Orlen niet terugkeren op de nieuwe bolide. Wel is er naar verwachting veel ruimte vrijgemaakt op de livery voor Stake.

Alfa Romeo is dinsdag het vierde team dat een teampresentatie organiseert, nadat Haas F1 Team, Red Bull Racing en Williams dat in de acht voorgaande dagen al deden. Waar deze drie teams ervoor kozen om alleen de nieuwe livery te presenteren, gooit de in Hinwil gevestigde formatie het over een andere boeg. Alfa Romeo onthult niet alleen de nieuwe kleurstelling, maar presenteert als eerste team ook meteen de nieuwe bolide voor 2023: de C43. De presentatie in Zürich begint om 10.00 uur en is live te volgen via de livestream bovenaan deze pagina. Na afloop van de teampresentatie houden wij je op de hoogte van het laatste nieuws. Later op de dag volgt een nieuwe F1-update, waarin Ronald Vording en Leonie Oude Elferink de onthulling van de C43 bespreken.