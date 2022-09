Lammers voelt “intens veel voldoening” na succesvolle Dutch GP

Circuit Zandvoort ontving zondag 115.000 bezoekers tijdens de tweede editie van de vernieuwde Dutch Grand Prix. Het evenement in de badplaats is vrijwel vlekkeloos verlopen en sportief directeur Lammers nam de complimenten in ontvangst. “Ik voel intens veel voldoening, maar ik voel me toch ook ongemakkelijk met zoveel geweldige mensen die vakwerk hebben verricht”, zegt Lammers in gesprek met Motorsport.com, benadrukkend dat hij slechts het gezicht van het evenement is en er achter de schermen talloze mensen werken aan een succesvol verloop van het evenement. “Vorig jaar hebben we dit al neergezet, dit jaar hebben we het gedaan en daar gaan we volgend jaar ook weer mee door. Ik ben super trots op de groep, maar daar hoort het publiek ook bij.”

De enige smet op de Dutch Grand Prix was de rookfakkel die zaterdag aan het begin van Q2 op de baan gegooid werd. De kwalificatie lag daardoor kort stil. “Het is een individuele actie, daar hoef je je zelf niet voor te schamen”, zegt Lammers. “Dat konden we niet voorkomen, maar in de aanpak hebben we wel actie ondernomen. We hebben het publiek gevraagd om dit soort dingen te voorkomen, dat is fantastisch gegaan.” De verdachte van het gooien van de fakkel werd aangesproken door omstanders en ging zelf naar de beveiliging. Die droegen hem over aan de politie. Inmiddels is de fakkelgooier, een 33-jarige man uit Borne, weer op vrije voeten, maar blijft hij wel verdachte. “Is iemand nou zo dom of is iemand nou zo slecht, dat vraag je je dan af”, zegt Lammers, die hoopt dat de man ‘proportioneel’ bestraft wordt. “Hij is er inmiddels wel achter dat het niet zo handig was. We moeten zien hoe dat in de toekomst een vervolg krijg, maar daar gaan wij niet over.”

Met 115.000 toeschouwers was het circuit zondag stijf uitverkocht. Gevraagd of er nog kansen zijn om de capaciteit te vergroten, blijft Lammers terughoudend: “Ik denk dat we dat voorlopig wel moeten concluderen, het moet ook gezellig blijven. Je moet wel blijven zorgen dat mensen nog een beetje de ruimte hebben, daarmee hebben we het nu maximaal op de proef gesteld.” De extra stroom bezoekers ten opzichte van vorig jaar, toen het evenement door de coronaregels niet volledig uitverkocht mocht zijn, was goed op te vangen. “Het blijft wat langer druk, maar het komt en gaat heel gefilterd. Daar zijn we heel blij mee.”

Vanuit de hele wereld kwamen promotors van andere evenementen naar Zandvoort om te leren van de organisatie van de Dutch Grand Prix. “Wat hier gebeurt, spreekt wel tot de verbeelding”, stelt Lammers. Ook Stefano Domenicali, de hoogste baas van de Formule 1, was tevreden. “Hij is heel blij met het evenement, als je hem zo hoort is dit gewoon een van de meest toonaangevende evenementen op die mooie kalender. Het wereldkampioenschap F1 is niet niks. Als je dat hoort, dan ben je heel blij.”

Max Verstappen zette de kers op de taart met een overwinning. Zijn tweede al in Zandvoort nadat hij vorig jaar ook al overtuigend won. “Gelukkig hebben we die van vorig jaar niet hoeven inleveren, deze komt er gewoon bovenop. Voorlopig hebben we er twee gehad die ongelofelijk geweest zijn, daar zijn gewoon geen woorden voor.”

VIDEO: Samenvatting van de Dutch Grand Prix op Zandvoort