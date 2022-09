Afgelopen weekend won Max Verstappen de Dutch Grand Prix. Makkelijk was het zeker niet. De Mercedes leek halverwege de race sneller en qua strategie leek het een lastig verhaal te worden, totdat Valtteri Bottas in de Alfa Romeo stilviel en een safety car veroorzaakte. Toen kon Verstappen wisselen naar de zachte band en schoot hij Lewis Hamilton voorbij bij de herstart.

Olav Mol was aanwezig in Zandvoort om live commentaar te geven voor Grand Prix Radio, en om aan te schuiven als analist in het Race Café van Ziggo Sport. Mol vindt dat Verstappen het fantastisch heeft gedaan, en de website van Grand Prix Radio vertelt hij dat hem iets opvalt. "Ik heb hem een keer een wedstrijd in Mexico zien winnen met twintig seconden voorsprong. Door de 2022-regels heb ik hem, en dat vind ik alleen maar mooi, nog geen 'walk in the park' zien hebben." Bij de herstart pakte Verstappen Hamilton op het rechte stuk al. Hij kwam zelfs bijna te vroeg langszij, iets wat hem een penalty op zou hebben geleverd. Mol was echter niet in paniek. "Verstappen laat helemaal niks aan het toeval over, het is allemaal centimeterwerk. Dat is echt bijzonder, ik heb eerder geroepen dat het een fenomenale coureur is maar dit gaat echt richting Schumacher en Senna."

Voor Ferrari verliep het weekend dramatisch. De pitstop van Carlos Sainz ging helemaal mis. Een van de nieuwe banden stond nog niet klaar. Tijdens het wachten lag er een wheelgun in de weg voor Sergio Perez, die bij het wegrijden na zijn pitstop over het apparaat heen reed. Mol ziet dat het constant ergens anders fout gaat, en heeft wel zijn idee over wat Ferrari kan gebruiken. "Weet je, ik zou lekker Rico Verhoeven twee weken inhuren die af en toe een peptalkje houdt en als het op het randje gaat iemand op zijn schouder tikt", zegt hij lachend.