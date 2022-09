Villeneuve mag proeven aan Alpine F1 op Monza: “Het wordt hels”

Jacques Villeneuve neemt daags na de Grand Prix van Italië plaats in de Alpine F1-bolide van vorig jaar. De Canadees gaat een dag testen in de A521. Daarmee stapt de voormalig wereldkampioen voor het eerst sinds zijn afscheidsrace in 2006 in een hedendaagse Formule 1-wagen.