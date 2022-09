Kwalificatie Dutch GP stilgelegd door rookfakkel, verdachte opgepakt

Nadat Max Verstappen tijdens het eerste deel van de kwalificatie voor de Nederlandse Grand Prix de snelste tijd noteerde, begonnen de vijftien overgebleven coureurs aan het tweede deel van de kwalificatie. Alexander Albon bracht als eerste een bezoek aan het asfalt, maar hij moest zijn run na één minuut al onderbreken omdat de wedstrijdleiding de rode vlag liet zwaaien.

De reden dat de code rood nodig was, was een rookfakkel die door een fan op het circuit was gegooid en op de ideale lijn belandde. Na een korte onderbreking, waarin de fakkel werd opgeruimd door een marshal, kon Q2 hervat worden. Dat gebeurde overigens zonder de bewuste toeschouwer die de fakkel gegooid had: de FIA heeft bevestigd dat de betreffende persoon geïdentificeerd is en door de beveiliging van het circuit is verwijderd.

Update 16.21u: de verdachte die de fakkel aan het begin van Q2 op de baan gooide is inmiddels overgedragen aan de politie en is gearresteerd.