Horner: Herta is de enige keuze als vervanger van Gasly

Red Bull is in principe akkoord met de transfer van Pierre Gasly naar Alpine als vervanger van Alonso, maar daarmee komt er wel een zitje vrij bij bij AlphaTauri. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner suggereert dat IndyCar-coureur Colton Herta zijn enige keuze is. Maar dan moet Herta eerst wel een superlicentie krijgen en daar knelt de schoen. Met het huidige puntensysteem komt de Amerikaan niet in aanmerking voor zijn licentie om F1 te mogen rijden. Rivaliserende teams hebben aangegeven dat de FIA zich aan de regels moet houden en geen uitzondering mag maken. Ook F1-baas Stefano Domenicali heeft aan deze website laten weten dat hij geen mogelijkheden voor een uitzondering ziet. Hij zat afgelopen weekend in Zandvoort met FIA-president Mohammed Ben Sulayem om tafel om het onderwerp te bespreken.

Horner ziet in Herta een potentiële Red Bull Racing-coureur als hij zich bewijst bij AlphaTauri. “Het is een heel groot talent”, zegt Horner in gesprek met Motorsport.com. “Hij is een jonge Amerikaan die zich in de Verenigde Staten op exceptionele wijze bewezen heeft, het wordt heel interessant om te zien hoe hij presteert in de Formule 1. Natuurlijk groeit de sport op dit moment heel snel in Amerika, het kan heel interessant zijn om een goede Amerikaanse coureur te hebben. Dat is voor ons op de lange termijn een zeer aantrekkelijke optie. We hebben contracten met onze huidige coureurs, maar AlphaTauri of Toro Rosso hebben bewezen dat ze onze coureurs heel goed kunnen opleiden. Dan hebben we het over Sebastian Vettel, Max Verstappen of Daniel Ricciardo.”

Met betrekking tot de superlicentie-kwestie zegt Horner: “Dat is een probleem voor de FIA, we hebben gewoon duidelijkheid nodig over de coureurs die punten hebben, hopelijk komt dat vroeg of laat. Dat speelt een belangrijke rol in de rijderswisselingen die op stapel staan. Natuurlijk moet er opheldering komen over de punten van een coureur die naar de Formule 1. We moeten onze opties kennen, als die optie niet bestaat, dan gaat het balletje verderop ook niet rollen.” Gevraagd of Red Bull een alternatief heeft voor Herta, zegt horner: “Ik denk dat Pierre het goed doet bij AlphaTauri. Ik denk niet dat wij een verandering zien zitten als er geen andere interessante optie beschikbaar is.”

Andere opties voor Red Bull?

Liam Lawson is de enige Red Bull-junior die mogelijk bij AlphaTauri kan instappen. Hij staat momenteel vijfde in het F2-kampioenschap en is dicht bij kwalificatie voor een superlicentie. Recent reed hij op Spa een training voor AlphaTauri.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is in Zandvoort gespot met Felipe Drugovich, de Braziliaan die vrijwel zeker het Formule 2-kampioenschap gaat winnen dit jaar. Hij is niet verbonden aan een Formule 1-team en kan een verrassende keuze zijn. Marko ontkent echter dat Red Bull interesse heeft in de diensten van Drugovich: “We spreken niet met hem”, liet de topman aan deze site weten.

Marko heeft in Zandvoort ook gesproken met Formule 2-coureur Enzo Fittipaldi.