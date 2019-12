Lammers: Ferrari laat zich kennen met reactie op Verstappen

Ferrari lag grote delen van dit seizoen onder een vergrootglas door controverse over de motoren. Zo zou men één van de hybride kabels langs de brandstofmeter hebben gelegd om die te kunnen saboteren. De FIA kwam in Austin met een technische richtlijn op de proppen, waarna de Scuderia een abominabele race afwerkte. Het ontlokte bij Verstappen de inmiddels befaamde uitspraak 'dit is wat je krijgt als je stopt met vals spelen'.

Deze woorden namen een enorme vlucht, waarna Verstappen liet weten dat hij het achteraf gezien beter iets 'genuanceerder' had kunnen verwoorden. De kous leek daarmee wel af, maar tijdens een kerstdiner met Italiaanse media bleek de kwestie bij Ferrari gevoeliger te liggen dan gedacht. "Een coureur die ons beschuldigt van vals spel, moet niet hopen op een zitje bij ons", liet bestuursvoorzitter Camilleri onomwonden optekenen. "Wij zijn Ferrari, dus waarom zouden we naar een 22-jarige jongen als Max moeten luisteren? Soms is spreken zilver, maar zwijgen goud."

Het valt ergens als een 'trap na' te beschouwen en juist dat is volgens Lammers helemaal nergens voor nodig. Slim is het in zijn ogen dan ook allerminst. "In de eerste plaats zegt hij 'waarom zouden wij naar een 22-jarige luisteren'. Dan denk ik 'de toekomstige Ferrari-leider [Charles Leclerc] is nu ook 22. Dus is het dan wel een verstandige opmerking?", reageert Lammers in gesprek met Motorsport.com.

Daarnaast vindt Lammers de uitspraak tamelijk onverstandig met het oog op het toekomst. "Hoe volwassen wil je overkomen? Het is net als een trainer van een voetbalelftal die zegt 'die Messi komt er bij ons niet in'. Hij zegt dat eerst en dan sluit vervolgens af met 'spreken is zilver en zwijgen is goud'." Vooral de combinatie tussen die laatstgenoemde uitspraak en al het voorgaande maakt het voor Lammers absurd. "In dat hele woordenspel dacht ik 'wat laat je jezelf nou ongelooflijk kennen'."

Bekijk hierboven het hele fragment van Jan Lammers over de Ferrari-uitspraken.