Eindrapport Daniel Ricciardo: Wennen aan de nieuwe realiteit

Daniel Ricciardo in het F1-seizoen 2019:

Positie in het wereldkampioenschap: 9

Aantal WK-punten: 54

Beste resultaat: 4e (Italië)

Beste startpositie: 4e (Canada)

Rapportcijfer: 7,1*

Ricciardo wist voorafgaand aan dit seizoen al dat hij in 2019 zelf de champagne zou moeten kopen om nog eens van de smaak te genieten. De overstap van Red Bull Racing naar Renault zou nu eenmaal een stap achteruit betekenen, al wilde Cyril Abiteboul ons nog anders doen geloven. Maar de realiteit bleek zoals door de overgrote meerderheid verwacht. Of eigenlijk nog ietsje slechter dan dat. Renault is dit jaar immers geen vierde geworden bij de constructeurs, maar heeft ook het klantenteam van McLaren voor moeten laten gaan.

Niet bepaald een makkelijke omgeving om als nieuwkomer in binnen te komen. En zeker niet als je een enorm prijskaartje (want salaris) om je nek hebt hangen en de kar derhalve moet trekken. Het is in retrospect dan ook weinig verrassend te noemen dat de entree met horten en stoten verliep. Zeker in de eerste weken had Ricciardo het lastig met alle veranderingen en zijn nieuwe omgeving. Dat in Melbourne uitgerekend hij - de man met de meeste terreinkennis - het gras opzocht en een putdeksel raakte, hielp ook al niet mee. Dat laatste gold ook voor het feit dat hij in Bahrein en Azerbeidzjan wederom niet aan de meet kwam.

Had Ricciardo in eerste instantie contact met Ferrari? Tekst gaat door onder video:

In deze eerste fase van het seizoen wist teamgenoot Nico Hülkenberg ook nog aardig gelijke tred met hem te houden. Gaandeweg verschoof die balans echter in het voordeel van Ricciardo. Het zegt veel over zowel zijn ontwikkeling bij Renault als ook over de moeizame aanloopfase. De man uit Perth wist hij het kwalificatieduel in zijn voordeel te om te draaien (13-8) en ontpopte zich ook op zondag tot de voornaamste vaandeldrager van de Franse equipe.

Een negende plek in het kampioenschap - achter twee coureurs die allebei een half jaar voor Red Bull hebben gereden - is in dat opzicht nog geen blamage te noemen. Al is het gat met Carlos Sainz wel te groot. Dat laatste is echter vooral aan Renault te danken, Ricciardo deelde in de algehele malaise van het Franse merk. Anderzijds is hij is nog niet de man gebleken die Renault eigenhandig uit het slop kan trekken, zoals Michael Schumacher dat met Ferrari deed. De goedlachse Australiër is geen gedroomde leider gebleken die het team naar zijn hand zet, maar een zeer goede coureur is hij nog altijd. Aan Renault om voor de randvoorwaarden te zorgen, pas dan zal Ricciardo leveren.

*Het rapportcijfer is het gemiddelde van de beoordeling van de vier Formule 1-redacteuren van Motorsport.com Nederland.

Erwin Jaeggi: 7,5

Filip Cleeren: 7,5

Ronald Vording: 7,0

Mark Bremer: 6,7