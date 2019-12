Eindrapport Renault: Veel woorden, maar (te) weinig daden

Renault in het F1-seizoen 2019:

Positie in het constructeurskampioenschap: 5

Aantal WK-punten: 91

Beste resultaat: 4e plaats (Italië, Daniel Ricciardo)

Rapportcijfer: 5,8*

De F1-campagne van Renault is zelfs met veel fantasie nog niet helemaal geslaagd te noemen. Zelfs Cyril Abiteboul - die toch al meermaals blijk heeft gegeven van een rijke fantasie - moest erkennen dat het slechter is gegaan dan verwacht. Het meerjarenplan moest Renault in 2020 immers terug aan de top brengen. Toegegeven, die ambitie is inmiddels opgeschort tot 2021. Maar dat laat onverlet dat Renault de kloof met de drie topteams dit jaar wel danig wilde verkleinen.

Die ambitie heeft men niet waar kunnen maken. Sterker nog: zelfs de eretitel 'best of the rest' bleek te hoog gegrepen. Nota bene het klantenteam van McLaren kwam langszij. Een pijnlijke constatering, al helemaal als je bedenkt dat Renault jarenlang is verslagen door het klantenteam Red Bull Racing. En na het Red Bull-vertrek heeft McLaren die rol dus doodleuk overgenomen. Het team uit Woking verdient er een pluim voor, maar het is anderzijds triest voor Renault.

Het helpt namelijk allemaal niet mee bij de lastige taak die Abiteboul heeft. In een tijd dat Renault - net als vele automerken - nadenkt over elektrificatie en iedere euro wel drie keer omdraait alvorens hem uit te geven, moet Abiteboul het management overtuigen van de noodzaak om in de Formule 1 te blijven investeren. Geen sinecure en zeker niet als het meerjarenplan niet helemaal accuraat blijkt. Voorafgaand aan 2019 maakte Renault in de constructeursstand steeds grote stappen, maar dit seizoen is er voor het eerst stagnatie dan wel achteruitgang opgetreden.

Naast het sportieve aspect is er nog een extra complicerende factor: Renault - of beter gezegd Abiteboul - maakt het zichzelf qua beeldvorming bepaald niet makkelijk. Dat begint al met het gedoe over de geautomatiseerde rembalans in Japan, maar gaat verder dan dat. Het heeft vooral te maken met de vele loze woorden die we dit jaar weer hebben gehoord. Zo liet Abiteboul in de zomermaanden al optekenen dat zijn Renault-krachtbron de 1.000 pk zou overstijgen en voegde hij vorige week toe dat Renault samen met Ferrari over de sterkste motor van het veld beschikt.

Als dat daadwerkelijk het geval is (hetgeen overigens zeer te betwijfelen valt), onderstreept het alleen maar hoe slecht het chassis van dit jaar is. Het zijn woorden die links- of rechtsom dus niets toevoegen aan het uiteindelijke doel en eigenlijk alleen maar voor extra druk zorgen. In 2020 is het devies dus simpel: de stijgende lijn van de voorgaande jaren terugvinden. Of simpeler gezegd: minder loze woorden, meer daden. Het kan weleens van groot belang blijken om het moederbedrijf nog langer de portemonnee te laten trekken voor F1.

*Het rapportcijfer is het gemiddelde van de beoordeling van de vier Formule 1-redacteuren van Motorsport.com Nederland.

Erwin Jaeggi: 6,0

Filip Cleeren: 6,0

Ronald Vording: 5,0

Mark Bremer: 6,0