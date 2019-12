Ricciardo over hoogtepunt: "Angstaanjagende P14 op Spa"

De zevenvoudig Grand Prix-winnaar voegde zich dit seizoen bij Renault en hoopte 'best of the rest' te worden. In plaats daarvan zakte de Franse renstal terug vergeleken met vorig jaar, met wisselvallige resultaten. Er zaten een aantal hoogtepunten in voor het team, maar ook veel dieptepunten. In Italië scoorde Ricciardo een vierde plek en vocht hij net als in zijn tijd bij Red Bull met topcoureurs als Valtteri Bottas, maar daartegenover dat soort momenten stonden genoeg races waarin hij uitviel of vanwege een verkeerde strategie zijn kans op punten zag verdampen.

"Ik ga niet de voor de hand liggende [races] noemen, want op basis van de resultaten zou het Monza zijn, of Canada. Iedereen zal me raar aankijken als ik Spa noem, want 'Spa, wat gebeurde daar? Je was nergens te bekennen'. Maar het was voor mij die race, waarschijnlijk ook door de omstandigheden [Anthoine Huberts fatale crash in de F2 de dag ervoor], en dat ik geraakt werd in bocht één en veel schade aan mijn vloer had. Om eerlijk te zijn was het daarna best eng om daar te racen. We hadden veel minder downforce en je kan denk ik op een hand tellen hoe vaak ik vol gas door Eau Rouge ging tijdens de hele race. Dat geeft je misschien een idee van hoe angstaanjagend dat was."

Ricciardo kwalificeerde zich voor de zevende plek, maar zakte op zondag vijf posities terug vanwege het wisselen naar een nieuwe motor. Hij was in de openingsronde betrokken bij een incident met Lance Strolls Racing Point en reed na een vroege pitstop lange tijd achteraan, om vervolgens P7 te bereiken en in de slotfase terug te vallen naar P14. "Ik weet het ook niet precies, maar ik reed met een bepaalde focus en vorm van inspiratie die dag. Ik was erg blij met hoe ik reed en eindigde waar dan ook, op de veertiende plek. Maar op persoonlijk vlak voelde dat als een van de beste races ooit."

Met medewerking van Scott Mitchell