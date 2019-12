Dit zijn de 10 beste F1-coureurs volgens de coureurs zelf

Coureurs werden gevraagd een top-tien op te stellen en het klassement werd berekend door gebruik te maken van de huidige puntentelling in de Formule 1. Eerder deden de F1-teambazen al een uitspraak over de beste coureurs en zij zaten verrassend genoeg op een lijn wat betreft de top-drie.

Zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton werd door zijn collega’s verkozen tot de beste coureur, gevolgd door Max Verstappen en Charles Leclerc. Daarachter werd het verschil met de teambazen duidelijk. Niet Valtteri Bottas, maar McLaren-rijder Carlos Sainz eindigde op de vierde plaats. De Spanjaard pakte dit seizoen zijn eerste F1-podium en was de kopman van de wederopstanding van McLaren. Achter de Madrileen eindigde Bottas op de vijfde plaats.

Daniel Ricciardo werd op de zesde plaats gezet door zijn collega’s, vlak voor Lando Norris en Sebastian Vettel. Bij de F1-teambazen eindigde Vettel nog op de vijfde plaats. George Russell slaagde er in zijn debuutseizoen niet in een punt te pakken, de Brit was de enige coureur die puntloos bleef. Toch wordt hij wel gewaardeerd door zijn collega’s, de piloot van Williams staat op de negende plaats. Pierre Gasly kende een wisselvallige eerste helft van het seizoen, maar herstelde zich goed bij zijn terugkeer bij Toro Rosso. De Fransman maakte de top-tien compleet.

Vijftien van de twintig F1-coureurs deden mee aan de stemming. De beide duo’s van Ferrari en Mercedes brachten geen stem uit. Ook Alfa Romeo-rijder Kimi Raikkonen deed niet mee.

Dit zijn de beste F1-coureurs volgens coureurs zelf