Formule 1 GP van Australië

Hadjar roept Red Bull op om het 'beter te doen' na uitvalbeurt Australië

Isack Hadjar roept Red Bull op om het "beter te doen" nadat zijn bliksemstart in de Formule 1-Grand Prix van Australië uiteindelijk niets opleverde.

Laurens Stade Stuart Codling
Gepubliceerd:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Isack Hadjar startte vanaf de derde plaats op de grid nadat hij in de kwalificatie in Melbourne nipt sneller was dan de Ferrari's en McLarens. Dankzij zijn uitstekende reactietijd kon Hadjar binnen enkele seconden polesitter George Russell uitdagen voor de leiding.

Die aanval duurde echter niet lang, omdat de Red Bull-coureur zijn energie niet kon inzetten zoals de meeste van zijn rivalen dat wel konden. Hij werd ingehaald door Charles Leclerc en viel vervolgens buiten de top-drie toen Lewis Hamilton hem later in de eerste ronde passeerde.

Lees meer:

"De start was geweldig – ik begon de race eigenlijk zonder batterij voor de start", zegt Hadjar. "Ik had een heel goede start, ik kon gemakkelijk de leiding pakken. Dat is in ieder geval een positief punt van vandaag: we hadden een heel goede start."

"En op het moment dat ik dacht: 'oh, ik ga de leiding pakken', was er ineens geen vermogen meer – dus dat was geweldig", vervolgt hij cynisch. "Je kunt je voorstellen dat ik een paar ronden bezig was om alles weer te herstellen. De motor klonk verschrikkelijk, dus ik wist dat ik de race niet zou uitrijden. Dat is jammer; ik denk dat we mee hadden kunnen doen met Lewis."

Isack Hadjar baalde van de vroege uitvalbeurt in Australië.

Isack Hadjar baalde van de vroege uitvalbeurt in Australië.

Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Gevraagd of het gebrek aan energie-inzet bij de start een technisch probleem was of een fout in de voorbereiding, verduidelijkt Hadjar: "Nee, het is geen technisch probleem. We moeten het gewoon beter doen om te voorkomen dat dit gebeurt. We hebben dit scenario niet kunnen simuleren in de zes testdagen en ook niet in de vrije trainingen. Eerlijk gezegd zijn dit gewoon nieuwe situaties. Een racescenario is anders. Het is in ieder geval een goede ervaring."

Enige hoogtepunt

De RB22 van Hadjar viel uiteindelijk stil in ronde 11 nadat hij was ingehaald door Andrea Kimi Antonelli en nog verdedigde tegen Racing Bulls-rookie Arvid Lindblad. "Het is moeilijk vechten tegen iemand die op het rechte stuk 30 km/u sneller gaat dan jij", zegt de Fransman. "Dat was eigenlijk mijn enige hoogtepunt van de dag."

Toch was Hadjars derde plaats in de kwalificatie een eerste bewijs van zijn potentieel, nadat de teamgenoten van Max Verstappen de afgelopen zeven jaar moeite hadden om zijn tempo te evenaren. "Eerlijk gezegd voelde ik me geweldig. Het hele weekend geen fouten. Ik voel me heel comfortabel, dus het is jammer. Ik had graag nog op de baan willen zijn om voor de derde plaats te vechten. Dat zou leuk zijn geweest."

"Natuurlijk geeft het vertrouwen als je beter presteert dan mijn voorgangers, maar ik heb daar nooit aan getwijfeld. Ik ben hier om punten te pakken, op het podium te staan – en vandaag ging het gewoon helemaal mis. Maar het seizoen is nog jong", besluit Hadjar.

