De Formule 1 heeft voor dit jaar nieuwe reglementen ingevoerd met grote wijzigingen aan zowel het chassis als de power unit. Vooral de nieuwe motoren zorgen voor discussie, omdat het elektrische gedeelte een veel grotere rol speelt dan voorheen.

Daardoor is energiebeheer tijdens races belangrijker geworden. Coureurs moeten voortdurend beslissen wanneer ze energie oogsten en wanneer ze die juist inzetten. Veel rijders zijn daar geen fan van, waaronder Lando Norris. De Brit zei op zaterdag al dat de sport volgens hem van "de beste auto's ooit" naar "waarschijnlijk de slechtste" is gegaan. Die opmerking volgde nadat Norris zich als zesde had gekwalificeerd voor de seizoensopener in Melbourne. In de race eindigde hij uiteindelijk als vijfde, in een wedstrijd waarin coureurs voortdurend van positie wisselden.

Volgens Norris bevestigde de Australische Grand Prix precies wat hij vooraf al had voorspeld. Tijdens de wintertests had hij al gezegd dat Grands Prix waarschijnlijk "chaotischer" zouden worden, omdat coureurs voortdurend als een soort jojo langs elkaar heen zouden gaan in onderlinge duels. Dat is echter niet iets waar de regerend wereldkampioen van geniet.

Toen hem werd gevraagd of de race op Albert Park te chaotisch was, antwoordde Norris duidelijk: "Veel te chaotisch. Het is complete chaos. Op deze manier ga je grote ongelukken krijgen, en dat is jammer. Terwijl we rijden, zijn we eigenlijk alleen maar aan het wachten tot er iets gebeurt en iets echt verschrikkelijk misgaat."

"Dat is geen fijne positie om in te zitten, maar er is nu eigenlijk niets wat we eraan kunnen doen. Het is jammer, want het voelt allemaal erg kunstmatig. Het hangt af van wat de power unit besluit te doen en soms gebeurt dat nogal willekeurig", vervolgde hij. "Je wordt soms ineens door vijf auto's ingehaald, en je kunt er gewoon niets tegen doen. Er is niets wat we eraan kunnen veranderen, dus het heeft weinig zin om er nog meer over te zeggen, maar voor mij is dit niet hoe racen zou moeten zijn."

Een van de zorgen rond de nieuwe regels heeft te maken met de snelheidsverschillen tussen auto's. Wanneer een coureur energie aan het terugwinnen is, kan een achterligger met volle batterij veel sneller dichterbij komen dan vroeger, wat potentieel gevaarlijke situaties kan opleveren.

"Het hangt er maar net vanaf wat mensen doen, maar je kunt snelheidsverschillen van 30, 40 of zelfs 50 kilometer per uur krijgen", aldus Norris. "Als iemand een ander raakt met dat soort snelheidsverschillen, dan vlieg je de lucht in, over de hekken heen, en kun je jezelf en misschien ook anderen ernstig verwonden. Dat is best een verschrikkelijke gedachte."