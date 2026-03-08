Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1 GP van Australië

Max Verstappen zag 'Mario Kart-achtige dingen' in inhaalrace F1 Australië

Met zijn opmars van de twintigste naar de zesde plek heeft Max Verstappen de eretitel Driver of the Day te pakken in Australië, maar hij zag geen lichtpunten wat betreft de nieuwe auto's in de race.

Laurens Stade
Laurens Stade
Bewerkt:
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen moest van de twintigste plaats komen in de Grand Prix van Australië nadat hij in de kwalificatie geen rondetijd kon noteren door zijn crash in Q1. Vanaf die twintigste plaats had Verstappen een prima start en hij wist zich al snel een weg naar de top-tien te banen.

Verstappen begon op de harde band en kon zodoende langer door dan veel andere coureurs die op mediums gestart waren. Toch kwam de Red Bull-coureur relatief vroeg binnen om deze C3-band in te ruilen voor de mediums, waardoor de tweestopper onvermijdelijk leek - en dat was ook het geval. 

Hij moest vanaf de vijfde plaats een tweede pitstop maken en vervolgde zijn weg weer op de harde banden, waarna hij de aanval opende op Lando Norris voor de vijfde plaats. Uiteindelijk kwam de viervoudig F1-kampioen wel in de buurt, maar genoeg voor een echte inhaalactie was het niet en in de slotfase accepteerde Verstappen dan ook dat het niet meer dan de zesde plaats zou worden. 

Die inhaalrace heeft Verstappen wel de eretitel Driver of the Day opgeleverd. "In het begin ben ik gewoon uit de problemen gebleven, waar wij zijn ook een stuk sneller dan het hele middenveld", blikt Verstappen bij Viaplay terug op de race.

In de vrije lucht kreeg Verstappen wel last van "heel veel graining" en had hij ook "heel veel problemen" met de remmen. "De auto trok dan één kant op", legt hij uit. "Sturen voelde niet fatsoenlijk aan. Er zijn niet heel veel positieve dingen om eerlijk te zijn, ook gewoon qua gevoel", aldus Verstappen, die aangeeft dat deze problemen er altijd al waren en niet opspeelden in Melbourne.

Mario Kart

Verstappen kwam uiteindelijk 54 seconden na racewinnaar George Russell over de streep, al was dat ook omdat hij één pitstop - ongeveer 20 seconden op Albert Park - meer had gemaakt. Wel reed hij in tegenstelling tot teamgenoot Isack Hadjar de hele race uit en bleek Red Bull dus in staat om in de buurt van McLaren te komen. 

"Het is natuurlijk niet verkeerd", oordeelt Verstappen over het resultaat. "Ik denk dat we niet mogen klagen, aangezien we voor de allereerste keer meedoen met onze eigen motor. Ik heb genoeg mensen kunnen inhalen. Dat betekent wel dat er vermogen in zit, maar om helemaal vooraan mee te doen... dat op dit moment nog niet. Maar dat is niet ons enige probleem. Ik denk dat we met de auto ook nog wel een stap moeten zetten."

Max Verstappen moest zich een weg naar voren banen in Australië.

Max Verstappen moest zich een weg naar voren banen in Australië.

Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Verstappen heeft al regelmatig kritiek geuit op de nieuwe regels, maar nu is er ook voor het eerst geracet met de nieuwe auto's. Hij omschrijft het als "chaos". "Je haalt op één recht stuk in en dan kan je weer misschien ingehaald worden", verklaart hij. "Ik heb natuurlijk het geluk... ik heb betere bochtensnelheid, dus dan kunnen ze mij natuurlijk niet weer aanvallen. Maar in het middenveld gebeurden er wel rare Mario Kart-achtige dingen."

Doorgevraagd of er dan nog lichtpunten te vinden zijn in de huidige regels en auto's, antwoordt Verstappen duidelijk: "Niet voor mij."

Deel of bewaar dit artikel

