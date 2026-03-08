Poll: Wat vond jij van de eerste F1-race onder de nieuwe reglementen van 2026?

In Melbourne werd meteen duidelijk dat de nieuwe auto's een andere dynamiek met zich meebrengen. Energiebeheer speelt een grotere rol dan voorheen en coureurs moeten hun batterijgebruik zorgvuldig plannen om op de juiste momenten snelheid te hebben. Dat kan leiden tot andere strategieën en duels op de baan, maar roept ook discussie op over hoe spectaculair de races daardoor zijn om naar te kijken.

De eerste reacties in de paddock en van fans lopen uiteen. Sommigen zien potentie in het nieuwe tijdperk en verwachten dat teams en coureurs snel beter leren omgaan met de systemen. Anderen vinden dat het grotere belang van energiebeheer de races kunstmatig maakt en ten koste gaat van het pure racen.

Na de eerste Grand Prix onder de nieuwe regels zijn er dus al genoeg meningen te horen. Maar wat vond jij? Laat je mening achter in de poll hieronder en discussieer mee in de comments!