Het tweede stoeltje bij Red Bull Racing naast Verstappen is een heet hangijzer. Vraag het iedere coureur met een beetje ambitie en allemaal zullen ze zeggen dat ze graag het plekje zouden willen innemen om de viervoudig wereldkampioen op waarde te verslaan.

In de afgelopen tien jaar slaagde echter geen enkele coureur erin om Verstappen het vuur na aan de schenen te leggen. Achtereenvolgens Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda probeerden het, maar faalden. Hadjar is de achtste die een kans krijgt.

De Fransman reed vorig jaar nog bij Racing Bulls, maar werd in de winter ten koste van Tsunoda gepromoveerd naar Red Bull. Gevraagd hoe hij zelf vond dat het ging, zei Hadjar in Suzuka dat hij zichzelf heeft verrast in de eerste fase van dit seizoen. De jonge coureur geeft toe dat hij dichter bij teamgenoot Max Verstappen zit dan hij vooraf had ingeschat. "Het is zeker dichterbij dan ik had verwacht. Ja, dat is het eigenlijk”, zegt hij.

Verwachtingen waargemaakt

Hadjar gaf eerder al aan dat de ingrijpende reglementswijzigingen voor 2026 voor hem een ideaal instapmoment vormden. Volgens hem zou het veld dit seizoen dichter bij elkaar liggen en zouden ook de interne verschillen kleiner worden.

Na de eerste races lijkt dat beeld volgens hem grotendeels te kloppen. "Het hangt ervan af...", koos Hadjar zijn woorden zorgvuldig. "Maar ik denk dat het logisch is, het gat dat ik heb naar Max. De afgelopen weekenden zijn eigenlijk precies geweest wat ik wilde. Niet wat ik verwachtte, maar wel wat ik wilde."

Het kleine gat tussen Hadjar en Verstappen in puur tempo, heeft zich nog niet vertaald in punten. De Fransman viel uit in Australië en werd achtste in China, terwijl de Nederlander een zesde plaats behaalde in Melbourne en uitviel in Shanghai.

Isack Hadjar rijdt dit weekend op Suzuka met een speciale helm. Foto door: Red Bull Content Pool

Hadjar wilde dan ook nog geen definitieve conclusies trekken en zich op gelijke hoogte stellen met zijn succesvolle teamgenoot. Hij benadrukte dat de onderlinge verhoudingen nog kunnen veranderen naarmate het seizoen vordert en de auto verder wordt ontwikkeld. "Laten we zien hoe het seizoen verloopt, wanneer de auto updates krijgt, beter wordt en makkelijker te rijden is. Dan zien we wel hoe het gaat."

Desondanks blijft hij realistisch én positief over zijn huidige niveau. “Maar ik zie geen reden waarom het zou veranderen, want het is dezelfde auto: ik rijd ermee, hij rijdt ermee, en zo is het."