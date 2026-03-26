Piastri overtuigd van comeback McLaren in F1-titelstrijd
Het Formule 1-seizoen is voor McLaren moeizaam begonnen, maar Lando Norris en Oscar Piastri blijven optimistisch. Beide coureurs geloven dat het team snel kan terugkeren aan de top.
Oscar Piastri erkent dat McLaren het F1-seizoen 2026 niet is begonnen zoals ze hadden gehoopt. Qua prestaties lijkt het team momenteel een stap achter te liggen op Mercedes en Ferrari, terwijl ook de betrouwbaarheid nog te wensen overlaat.
Tekenend voor de algehele malaise bij de stal uit Woking is dat Piastri dit seizoen nog geen meter reed tijdens een Grand Prix. Hij crashte in de opwarmronde van de Australische Grand Prix en kwam in Shanghai - net als teamgenoot Norris - de garage niet eens uit.
"Geen complete ramp"
Ondanks die problemen blijft het vertrouwen bij Piastri groot. Hij benadrukte vooruitlopend op de Japanse GP dat het team inmiddels beter begrijpt waar de huidige problemen vandaan komen. "Het is zeker geen complete ramp", aldus de Australiër. "Staan we waar we willen staan? Nee. Maar we beginnen steeds beter te begrijpen hoe we op verschillende vlakken kunnen verbeteren, en dat is het belangrijkste. Het gaat niet om één probleem, maar om meerdere kleine dingen die zich opstapelen."
Piastri ziet in de gedwongen pauze in april – na de afgelastingen van de races in Bahrein en Saudi-Arabië – een kans om stappen te zetten. "Die extra tijd helpt iedereen om zich verder te ontwikkelen en dingen beter te begrijpen. Natuurlijk missen we nu kilometers en data, wat jammer is, maar we hebben wel duidelijke ideeën over hoe we willen verbeteren, met de auto én in onze samenwerking met Mercedes."
Over die samenwerking is al veel gezegd en geschreven. Bijvoorbeeld over het grote verschil in prestaties tussen de Mercedes W17 en de McLaren MCL40 die met dezelfde overheersende krachtbron rijden. Piastri denkt echter niet dat Mercedes geheimen achterhoudt. "Er is niets magisch aan", zei hij toen hem werd gevraagd of McLaren een idee had op welk terrein Mercedes zo veel winst boekt. "Ik denk dat ze waarschijnlijk gewoon meer downforce hebben. Ik denk dat ze de krachtbron op dit moment iets beter gebruiken dan wij, en zo simpel is het eigenlijk."
Oscar Piastri en Andrea Kimi Antonelli in China.
Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Piastri wees op een moment in de sprintrace in China, de enige race waarin hij dit jaar in actie kwam en dus aan den lijve kon ondervinden hoe snel de Mercedes was. Tijdens de herstart na een safety car, zat hij vlak achter Andrea Kimi Antonelli. "Toen ik in de auto zat, verdween Kimi [Antonelli] vrij snel voor mijn neus. Maar er is niet echt één gebied waar we zwak zijn of één gebied waar we sterk in zijn. Het is gewoon een beetje over de hele linie, dus ik denk dat het vinden van meer downforce onze belangrijkste kans is."
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties