F1 achter de schermen: De Belgische race engineer van Alonso

De laatste jaren worden de TV-uitzendingen van de Formule 1 steeds meer doorspekt met het radioverkeer tussen team en rijder. Die entertainende oneliners zijn erg populair bij de fans en gaan een eigen leven leiden. Denk maar aan de 'Just leave me alone, I know what to do' van Kimi Raikkonen, de 'GP2 engine' van Fernando Alonso of de gekende 'Hammer Time' als de manier waarop de engineer van Lewis Hamilton de Brit meegeeft dat het tijd is om te knallen.

Die kleurrijke interacties zijn vaak de enige manier waarop we iets van race engineers meekrijgen, maar dankzij een goed gesprek met Karel Loos, de race engineer bij Alpine, kunnen we daar verandering in brengen. De Belgische Limburger draait al tien jaar mee bij Alpine, dat voorheen door het leven ging als Lotus en vervolgens Renault. In die tijd werkte hij zich op van performance engineer tot race engineer, de belangrijkste schakel tussen het team en de rijder. In die hoedanigheid werkte hij samen met onder meer Kevin Magnussen, Jolyon Palmer, Carlos Sainz en Daniel Ricciardo. Dit jaar mag hij zich ontfermen over de terugkerende Alonso.

Loos, die na zijn studies als ingenieur in Antwerpen ook studeerde aan de in autosportkringen welbekende Cranfield University in Engeland, omschrijft zijn rol als "het uiterste halen uit de combinatie rijder en auto", iets wat 's winters al begint in de fabriek, lang voor de auto's afreizen naar Bahrein voor de seizoensopener. "Als race engineer heb je je eigen domein, maar je moet ook de puzzel van het grotere geheel ook leggen", vertelt Loos tijdens een videogesprek voor aanvang van de wintertest in Bahrein. "Daar hebben we binnen onze structuur van het team allerlei tools voor. Daar komt veel voorbereiding bij kijken, waarbij je de problemen van de vorige race wil doorgronden en beslissen wat je wil proberen met de afstelling van de wagen. Als je dan de baan opgaat tijdens een raceweekend en de wagen staat onmiddellijk goed, dan geeft dat veel voldoening voor alle engineers die daaraan hebben gewerkt."

Karel Loos, Alpine F1 race engineer and Fernando Alonso, Alpine F1 Photo by: Alpine

Een race engineer beschikt echter niet enkel over een briljant technisch brein, maar is ook de menselijke schakel tussen rijder en team. En dus wacht er ook op menselijk vlak een belangrijke taak. De radioboodschappen tijdens een Grand Prix-weekend zijn dan ook maar het topje van de ijsberg. "Je hoort mijn stem tijdens de uitzending, maar ondertussen heb ik wel zeven of acht andere mensen in mijn oortje die constant met me praten", legt Loos uit. "Het is best een uitdaging om dat radioverkeer allemaal te verwerken. Dat hoort niemand, want dat wordt niet publiekelijk gemaakt. En maar goed ook!"

"Er wordt tegenwoordig veel gepraat over EQ en IQ en ik denk dat je een goede mix van de twee nodig hebt." Karel Loos

"Tijdens de race proberen we voor de rijder een beeld te schetsen van wat er zich rond hem afspeelt, wie wat doet en hoe het gaat met de strategie. En dat zonder alles weg te geven aan de concurrentie. Er is veel aan de hand en dat is een van de moeilijkste aspecten van de job."

De coureurs moeten dus bijna blind vertrouwen op hun race engineers, die dan weer moeten begrijpen hoe hun rijders denken. Dat wederzijdse vertrouwen ontstaat niet zomaar, maar is het resultaat van een lang proces waarbij het duo een eigen taal ontwikkelt. "Dat is met een nieuwe rijder emotioneel best vermoeiend", aldus Loos. "Want dat is iets waar ik zelf heel veel tijd en energie in stop. Naarmate die band nauwer wordt begin je beter aan te voelen wanneer een rijder mentaal in de juiste staat is en wanneer niet. Het is belangrijk om hen waar nodig wat te motiveren en ervoor te zorgen dat ze zich comfortabel voelen. Zodat ze denken: 'Oké, er is geen reden tot paniek, we kunnen hier nog een goed resultaat pakken'."

Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Er wordt tegenwoordig veel gepraat over EQ en IQ en ik denk dat je een goede mix van beide nodig hebt voor dit werk. Je moet ook praktisch aangelegd zijn. Het is belangrijk om goed te luisteren en empathie te tonen. Ik praat veel met mijn rijders, want het kost tijd om die band op te bouwen. Elke rijder heeft namelijk een eigen manier om hetzelfde probleem te omschrijven. Dan moet je je woordenboek een beetje aanpassen."

Opvallend is dat de cijfers zelfs in de Formule 1 niet altijd het laatste woord krijgen. De gegevens kunnen dan wel aantonen dat een bepaalde rijtechniek of een afstelling een iets snellere rondetijd oplevert, maar als de rijder zich daar niet comfortabel bij voelt in de cockpit, dan moet er soms naar een compromis gezocht worden. En laat dat net iets zijn waar Belgen wel kaas van hebben gegeten. "Je proberen te denken zoals hen," weet Loos. "Als ze zich ergens prettiger bij voelen, dan is dat soms meer waard qua rondetijd dan een bepaalde afstelling."

Loos kan wat betreft compromissen sluiten bogen op heel wat ervaring. Voor zijn vertrek naar Engeland werkte hij in België onder meer bij het Selleslagh Racing Team, dat destijds een Corvette inzette in de FIA GT1. Hij was ook betrokken bij KRK Racing, het team rond de zingende Clouseau-broers Koen en Kris Wauters en Raf Vanthoor, de vader van GT-toppers Laurens en Dries. Voor een ingenieur is het in de wereld van de sportwagens, die grotendeels staande wordt gehouden door betalende amateurrijders, nog belangrijker om rekening te houden met het gevoel van de coureur. "Ik heb samengewerkt met rijders die niet altijd prof waren. Als zo'n rijders een probleem in een bepaalde bocht aankaarten, dan kun je wel uitleggen dat ze daar maar weinig tijd mee verliezen, maar soms moet je een compromis sluiten om hen tevreden te stellen. Maar soms moet je ook de cijfers op tafel kunnen leggen en zeggen: 'We kunnen dit of dat doen om jouw probleem te verhelpen, maar we denken dat we daardoor op andere plekken tijd gaan verliezen.'"

Karel Loos, Renault F1 race engineer and Daniel Ricciardo, Renault F1 Photo by: Renault F1

Dat soort problemen heeft Loos de laatste twee seizoenen niet gekend met een topper als Daniel Ricciardo. Loos heeft mooie herinneringen aan de sympathieke en goedlachse Aussie. "Daniel was goed om mee samen te werken, hij is best ontspannen. Er waren soms kwalificatiesessies waarbij we twintig seconden voordat we de baan opgingen nog aan het grappen waren op de radio. En dan reed hij naar buiten en zette hij een ijzersterke prestatie neer. Zoals je Daniel op TV ziet, zo is hij ook gewoon. Hij is altijd positief en apprecieerde wat elke persoon binnen het team deed."

Ricciardo verhuisde deze winter naar McLaren en werd vervangen door Fernando Alonso, die in 2021 zijn comeback maakt. De komst van de tweevoudige wereldkampioen heeft duidelijk een impact gehad op Enstone. De Spanjaard begon halfweg 2020 al de fabriek te bezoeken en races bij te wonen om zijn inburgering te versnellen, een duidelijk signaal dat het Alonso menens is.

"Het was goed om al wat voorsprong te hebben op dat vlak," knikt Loos. "Dat is niet eenvoudig, want je moet met twee vriendinnen tegelijk aan de slag, zeg maar! Maar het was verfrissend. Hij is erin gestapt met een hele positieve mindset en pusht ons best hard. Hij is heel gemotiveerd en dat straalt ook op ons af. Hij is een kerel die niets aan het toeval overlaat en daar hou ik wel van. Hij brengt veel kwaliteit en ervaring mee. Ik zeg altijd dat je elke dag iets nieuws leert. Met iemand van zijn kaliber is dat zeker het geval."

Karel Loos, Alpine F1 race engineer and Fernando Alonso, Alpine F1 Photo by: Alpine