Wat te verwachten van het derde seizoen van Drive to Survive?

In 2018 liet de Formule 1 voor het eerst cameraploegen van Netflix toe in de paddock. Dat seizoen vormde het uitgangspunt van het eerste seizoen van Drive to Survive. Het bleek een hit en inmiddels is men dus aanbeland bij het derde seizoen. Daarin staat het door het coronavirus in de war geschopte seizoen 2020 centraal, waarbij actie op de baan wordt gecombineerd met een blikje achter de schermen bij de teams en coureurs, zowel tijdens Grands Prix als daarbuiten. Het derde seizoen van Drive to Survive is vanaf vrijdagochtend te bekijken op Netflix, maar wat mag er verwacht worden van de tien nieuwe afleveringen?

Natuurlijk is er ook ruimschoots aandacht voor het ongeluk van Romain Grosjean in Bahrein

Welke teams en races komen voorbij in seizoen 3?

Voor het tweede jaar op rij hebben alle tien de teams hun medewerking verleend aan de filmploegen van Netflix en dus komen alle teams aan bod tijdens het derde seizoen van Drive to Survive. Zo gaf Mercedes bij de Russische Grand Prix een kijkje in de keuken in de onderlinge strijd tussen Valtteri Bottas en Lewis Hamilton, terwijl Ferrari dat rond de Italiaanse Grand Prix deed. In die aflevering wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de schikking die de FIA trof met de Italiaanse renstal.

Het coronavirus speelde een grote rol in het jaar 2020. In Drive to Survive wordt de impact van het longvirus op de Formule 1 uitgebreid besproken. Een ander groot onderwerp van 2020 was de strijd tegen racisme en de opkomst van de Black Lives Matter-beweging, waar men in de laatste aflevering ook aandacht aan schenkt. Bovendien kwamen de verhaallijnen van een aantal sterren van de eerdere seizoenen weer naar voren. Het verhaal van het sportief en financieel moeilijke jaar voor Haas wordt in geuren en kleuren verteld door teambaas Guenther Steiner. De overstap van Daniel Ricciardo naar McLaren komt voorbij, evenals de overwinning van Pierre Gasly in Italië, de crash van Romain Grosjean in Bahrein en de strijd om het tweede stoeltje bij Red Bull Racing.

Waar is Drive to Survive te zien?

Drive to Survive is niet gratis te bekijken. Om de serie te kunnen zien dien je een abonnement te hebben bij streamingdienst Netflix. Er zijn drie abonnementen af te sluiten bij het platform. Het Basic-abonnement kost 7,99 euro per maand en daarmee kan je alle films en series op één scherm tegelijk bekijken. Voor 10,99 euro is het Standaard-abonnement beschikbaar, waarmee je op twee schermen tegelijk kan kijken en waarbij films en series bovendien in HD te kijken zijn. Het Premium-abonnement kost 13,99 euro en geeft de mogelijkheid om in Ultra HD te kijken. Ook is het mogelijk om op vier schermen tegelijk te kijken.

Wat gebeurde er in seizoen 1 van Drive to Survive?

Het eerste seizoen van Drive to Survive werd op 8 maart 2019 uitgebracht en ging dus over het F1-seizoen 2018. Acht teams verleenden medewerking aan de serie, alleen Mercedes en Ferrari verwelkomden de filmcrews nog niet. Hierdoor kwamen de twee om het kampioenschap strijdende teams relatief weinig in beeld, maar dat bood anderen juist een podium om de spotlights te pakken. Zo slaagde Haas F1-teambaas Guenther Steiner erin om een grote schare fans op te bouwen, die enorm kon genieten van de emotionele uitbarstingen van de markante Italiaan.

Ook Daniel Ricciardo speelde een grote rol in het eerste seizoen van Drive to Survive. De overwinning van de Australische Red Bull-coureur in Monaco komt aan bod, maar dat geldt ook voor de reeks gebeurtenissen die leidden tot diens overstap naar Renault voor 2019. Een pikante overstap, want Red Bull en Renault lagen op dat moment in een vechtscheiding die eveneens uitgebreid wordt behandeld in het eerste seizoen. Bovendien wordt er ingezoomd op de intense strijd tussen Sergio Perez en Esteban Ocon om het tweede plekje bij Racing Point voor 2019, waar Lance Stroll al zeker was van zijn plaats.

Wat gebeurde er in seizoen 2 van Drive to Survive?

Het seizoen 2019 stond centraal in het tweede seizoen van Drive to Survive en was vanaf 28 februari 2020 te zien op Netflix. Ditmaal verleenden ook Ferrari en Mercedes hun medewerking aan de show, waardoor alle tien de teams tijdens de afleveringen aan bod kwamen. Mercedes verwelkomde de filmcrew tijdens haar thuisrace in Duitsland, waar het haar 125-jarig jubileum in de autosport vierde. Het weekend liep uit op een ramp, waarbij de regen spelbreker werd voor zowel Lewis Hamilton als Valtteri Bottas.

Bij Ferrari kwam de interne strijd tussen teamgenoten Sebastian Vettel en Charles Leclerc voorbij, maar ook de sterren uit het eerste seizoen maakten weer hun opwachting. Guenther Steiner wist zijn emoties weer niet altijd de baas te blijven bij aanvaringen tussen Haas-rijders Kevin Magnussen en Romain Grosjean, terwijl ook het eerste jaar van Daniel Ricciardo bij Renault aan bod kwam. Ook de treurige momenten rond het overlijden van Niki Lauda en Formule 2-coureur Anthoine Hubert werden behandeld in het tweede seizoen van de serie.

Komt er een vierde seizoen van Drive to Survive?

Officieel is er nog geen bevestiging dat er een vierde seizoen van Drive to Survive komt. De afgelopen jaren duurde het vaak tot in de zomer voordat die officiële bevestiging daadwerkelijk kwam, maar mogelijk wordt in een eerder stadium al duidelijk of er een vierde seizoen komt. De filmcrews van Netflix werden tijdens de wintertest al gesignaleerd op het Bahrain International Circuit en dus is de kans groot dat er een vierde jaargang van Drive to Survive komt.