Marko geeft update over Verstappen: Last van zijn nek, verder oké

Max Verstappen duelleerde in de openingsronde van de Britse Grand Prix met Lewis Hamilton om de leiding in de wedstrijd. In Copse Corner ging het helemaal mis: de Mercedes-coureur raakte het rechter achterwiel van Verstappen, die daardoor spinde en hard in de bandenstapels vloog. De Nederlandse kampioenschapsleider stapte op eigen kracht uit het wrak, maar was zichtbaar aangeslagen na de klap. Hamilton werd door de wedstrijdleiding bestraft voor zijn aandeel in de crash met een tijdstraf van tien seconden, maar wist desondanks zijn thuisrace voor de achtste keer te winnen.

Nog tijdens de race werd Verstappen overgebracht naar het ziekenhuis van Coventry, waar hij een CT-scan onderging om interne schade uit te sluiten. Later op de avond werd hij daar alweer ontslagen. Daags na het ongeluk gaat het volgens Marko verbazingwekkend goed met de Red Bull Racing-coureur. “Hij is zondag door zijn vader begeleid en voor de zekerheid heeft Jos de nacht ook met hem doorgebracht in een hotel. We hadden verwacht dat hij helemaal stijf zou zijn door deze ongelooflijke impact met 51G. Gelukkig heeft hij slechts een beetje last van zijn nek, maar verder is hij in orde”, vertelde Marko aan RTL Duitsland.

De klap die Verstappen tijdens de Britse Grand Prix te verwerken kreeg, mag volgens Marko niet onderschat worden. “Een gewone sterveling zou zo’n harde klap van 51G niet overleven. Hij is natuurlijk wel bijzonder goed getraind en dat speelde ook een belangrijke rol in het feit dat hij op wat nekpijn na ongedeerd is uitgestapt.”

Red Bull wil op circuit antwoord geven

Direct na de crash liet Marko in stevige bewoordingen weten hoe hij dacht over de aanvaring tussen de twee titelkandidaten. Hamilton was in zijn ogen de schuldige en de 78-jarige Oostenrijker pleitte zelfs voor een schorsing als straf voor de regerend wereldkampioen. Die uitspraak deed Marko in het heetst van de strijd. Op maandag leek de woede ietwat gezakt, hoewel voor hem als een paal boven water blijft staan dat de Mercedes-coureur alle blaam treft. “Wij zijn voor hard, maar eerlijk racen. Wij zijn echter niet voor onverantwoordelijke acties, zoals wij deze actie van Hamilton zien.”

Hamilton en Mercedes maakten op Silverstone overigens geen goede beurt bij Marko, Verstappen en Red Bull. Niet alleen door de aanvaring op het circuit, maar ook met hun gedrag tijdens en na de race. “Dat begon al met dat Toto Wolff onmiddellijk na het ongeval naar het kantoor van de stewards stormde om het verhaal van Mercedes uiteen te zetten. Het is een neutraal instituut, dus we hebben ons vooral geïrriteerd aan het feit dat hij ze probeerde te beïnvloeden", aldus Marko. Ook was er irritatie over Hamiltons houding. “Lewis heeft Max ook niet gebeld tot vandaag. Maar goed, dat is gewoon hun huisstijl. Dat nemen we ter kennisgeving aan. Wij concentreren ons op de rest van het seizoen. Wij zijn niet uit op revanche, maar we willen ons antwoord op het circuit geven.”