Bottas spreekt van "zeer verdiende" overwinning voor Hamilton

Lewis Hamilton was zondag uitzinnig van vreugde na voor de achtste keer zijn thuisrace op Silverstone te hebben gewonnen. De Brit moest er dan ook wel wat voor doen, nadat hij Max Verstappen in de eerste ronde uit de race had gereden. Hamilton lag na het controversiële moment met de Nederlander nog steeds tweede, doordat Charles Leclerc na het samenkomen van de beide kemphanen naar de leiding was geglipt. Een tijdstraf van tien seconden, die bij zijn pitstop moest wordt ingelost, wierp hem vervolgens terug naar de vijfde plaats. Hamilton schoof een plek naar voren door een pitstop van Carlos Sainz, rekende halverwege de race af met Lando Norris en kreeg daarna ruim baan van Valtteri Bottas, alvorens een paar ronden voor het einde Charles Leclerc voorbij te gaan voor de overwinning.

Gevraagd wat hij van het incident vond, zei Bottas na de race: “Ik zag ze vechten tijdens de eerste ronde, net als op zaterdag. Ik had al zo’n voorgevoel dat er iets ging gebeuren, ze waren hard met elkaar aan het vechten. Dit soort dingen kunnen dan gebeuren. Dat is racen. Als je hard aan het knokken bent, geef je niet op. Ik ben blij dat Max in orde is, want het was een flinke crash. Maar ik ben ook heel erg van mening dat Lewis volledig verdiend heeft gewonnen.”

Bottas werd zelf derde op Silverstone. Bij de herstart belandde hij achter Lando Norris, maar een trage pitstop van McLaren bracht de Fin terug op het podium. “Of ik tevreden ben? Ik weet het niet. Als ik kijk naar het complete plaatje, dan hebben we als team een geweldige dag gehad wat betreft het aantal behaalde punten en de overwinning van Lewis”, zei Bottas. “Het was tot twee keer toe de start die ervoor zorgde dat ik niet kon meedoen voor de overwinning. Ik had wielspin en verloor daardoor een plek. Lando stopte vervolgens vrij vroeg, waardoor ik moest reageren. Het was onze beste kans om voor hem te komen dus we grepen die kans, al wist ik dat ik daar later in de race wel last van zou krijgen. Maar ik ben blij dat ik toch nog op het podium ben geëindigd en goede punten heb gescoord.”