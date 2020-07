Marko: "Oostenrijk is lakmoesproef voor het hele seizoen"

Dat het uitgerekend Oostenrijk en de Red Bull Ring is geworden waar voor het eerst in 2020 wordt gereden, is nauwelijks toeval te noemen. Het land kent een redelijk liberale politiek waar het gaat om het coronavirus, maar heeft bovenal in Red Bull-eigenaar Dieter Mateschitz een man die van aanpakken weet.

Het Red Bull-imperium bestaat uit meer dan alleen blikjes verkopen en een Formule 1-team als uithangbord. Het behelst onder (veel) meer ook een Formule 1-circuit in Spielberg met vrijwel alle horeca en infrastructuur in de omgeving en dat maakt de organisatie van een Grand Prix natuurlijk betrekkelijk overzichtelijk. Het idee om het project op te pakken, begon te leven na het uitstellen van de Grand Prix van Canada, verklapt Red Bull-adviseur Helmut Marko aan Auto, Motor und Sport. “Ik heb indertijd [F1-baas] Chase Carey gebeld en gezegd dat wij een Grand Prix konden organiseren. Daarna hebben we met Liberty Media een nieuwe overeenkomst uitonderhandeld."

Maar dat was slechts het begin, aldus Marko. “Ik ben daarna naar Mateschitz gegaan. We hebben een en ander doorgenomen en toen kwam er zoals wel vaker bij ons, vrij snel een 'ja!' Vervolgens zijn de eerste contacten gelegd met de Oostenrijkse overheid. Ook zij spraken hun bereidheid uit om het onder strenge voorwaarden toe te staan. Vanaf dat moment hebben we met het Project Spielberg (de hotels en het circuit in en om Spielberg) de handschoen opgepakt en aan het werk gegaan.”

Bundesliga

Om draagvlak te creëren werd de regionale overheid van Stiermarken aangesloten en een compleet, gedetailleerd scenario uitgestippeld. Daarbij kregen de mensen van Red Bull hulp uit onverwachte hoek, namelijk van Red Bull Leipzig. Die Duitse voetbalclub was al samen met andere Bundesliga-clubs en de Duitse voetbalbond in contact over een hervatting van de hoogste Duitse voetbalcompetitie. “We hebben het originele scenario maar één keer hoeven aanpassen. Onze mazzel was dat we door onze contacten in de Bundesliga al een goede uitgangspositie hadden. Hun plan werd aangepast naar onze wensen en eisen. Natuurlijk allemaal heel erg gedetailleerd en voorzichtig.”

Lakmoesproef

Met het hele plan in kannen en kruiken, volgt dit weekend de ultieme test. In de praktijk moet de komende dagen blijken of alles ook werkt. Het Oostenrijkse veiligheids- en gezondheidsplan dient namelijk als blauwdruk voor de rest van het seizoen en dat betekent dat men niet alleen in Oostenrijk zelf met spanning uitkijkt naar de komende dagen, maar ook de overheden en Grand Prix-organisatoren in de andere landen die op de kalender staan. Zij zullen ongetwijfeld pas hun definitieve toestemming geven voor een race in hun land als er dit weekend niets misgaat. “De twee races in Oostenrijk dienen als lakmoesproef voor de rest van het seizoen. Dit moet slagen en als het bij ons lukt dat is de kans groot dat het seizoen positief wordt ontvangen”, concludeert Marko.