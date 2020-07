Kwalificatie Grand Prix van Oostenrijk – Starttijd, waar te zien, welke zender en meer

Na een lang en ongepland oponthoud door het COVID-19 virus gaat het Formule 1-seizoen 2020 in het weekend van 4 en 5 juli eindelijk van start. De eerste race van het jaar vindt plaats op de Red Bull Ring in Oostenrijk. De afgelopen twee edities van deze race werden gewonnen door Max Verstappen. De Nederlander jaagt op een unieke hattrick. Hij kan helaas niet rekenen op de steun van tienduizenden in oranje gehulde fans op de tribunes aangezien de race achter gesloten deuren plaatsvindt.

Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk?

Datum: Zaterdag 4 juli 2020

Start: 15.00 uur Nederlandse tijd

De kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk vindt plaats op zaterdag 4 juli 2020. De cruciale sessie waarin de startvolgorde voor de eerste Formule 1-race van het seizoen wordt bepaald begint om 15.00 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie duurt zoals gebruikelijk een uur en bestaat uit drie segmenten. In Q1 en Q2 vallen beide malen de vijf langzaamste rijders af, waarna de top-10 in een korte sessie van tien minuten gaat bepalen wie er vanaf pole-positie mag vertrekken.

Waar kan ik de kwalificatie kijken?

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 14.15 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 58 voor Ziggo-klanten, kanaal 46 voor KPN en Telfort

Start uitzending: 14.45 uur Nederlandse tijd

De Formule 1-kwalificatie is in Nederland te volgen via twee aanbieders. Klanten van Ziggo Sport kunnen de tijdtraining live kijken via Ziggo Sport op kanaal 14 of via het speciale Racing-kanaal. Niet-Ziggo klanten kunnen een betaalabonnement afsluiten: Ziggo Sport Totaal met zes zenders. De kwalificatie wordt voorafgegaan door een uitgebreide voorbeschouwing vanuit de studio met Rob Kamphues en Robert Doornbos. De uitzending begint om 14.15 uur en eindigt om 16.45 uur.

Daarnaast zendt het Duitse RTL de kwalificatie live uit. Klanten van Ziggo vinden deze zender op kanaal 58, voor klanten van KPN, Telfort en XS4ALL is RTL Deutschland te vinden op kanaal 46. Voor Tele2-gebruikers is deze zender te vinden op kanaal 223, T-Mobile Thuis-gebruikers kijken via kanaal 397. De uitzending begint om 14.50 uur en eindigt om 16.10 uur.

Kan ik de kwalificatie streamen?

De kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk is ook online te volgen. Via het officiële F1TV kan je een Pro-abonnement afsluiten. Dit kost 64,99 per jaar en is gratis voor Ziggo-klanten. Op dit kanaal vind je livestreams van alle Formule 1-sessies, waaronder de kwalificatie en de race. Tevens heb je toegang tot livetiming, boordradio’s en onboard camera’s van alle coureurs. Je kunt kiezen voor een maand- of voor een jaarabonnement. F1 TV Pro werkt alleen in Nederland.

Ziggo Sport heeft daarnaast een eigen streamingsdienst. Als je geen klant bent van Ziggo, kan je Ziggo Sport Go afsluiten. Dit is een online abonnement waarbij je de Formule 1 via tablet, smartphone en pc kunt volgen. Dit abonnement werkt in heel Europa en kost 9,95 euro per maand.

Wanneer kan ik de hoogtepunten kijken?

Het officiële YouTube-kanaal van de Formule 1 publiceert kort na afloop van de sessie een video met de hoogtepunten van de sessie. Dit is doorgaans een video van vijf tot tien minuten met daarin de belangrijkste momenten, crashes en de volledige uitslag.

