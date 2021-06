Schade aan Verstappens RB16B valt mee, Red Bull klaar voor Franse GP

Max Verstappen crashte op het lange rechte stuk van het Baku City Circuit nadat zijn linker achterband het had begeven. Omdat de harde klap op hoge snelheid plaatsvond, werd er even gevreesd voor het chassis, maar de uiteindelijke schade viel mee, zo vertelt adviseur Helmut Marko aan Auto, Motor und Sport. “De schade is beperkt, godzijdank. Verstappen raakte [de muur op] een plek waar een uitstulping in de baan zit. Dat gaf hem een beetje meer ruimte.”

De echte schade is dan ook eerder immaterieel. “We lagen op dat moment met Red Bull eerste en tweede en ook met Gasly en Tsunoda zaten we er goed bij. Max's voorsprong op Hamilton zou zijn gegroeid tot 15 punten", rekent Marko uit. "We hebben de snelste combinatie van auto en coureur, maar we staan in het kampioenschap slechts vier punten voor. Dat geeft niet de juiste verhoudingen weer. Met het geluk dat Mercedes heeft, moet je blij zijn met elk punt dat je kunt pakken.”

Gelukkig voor Red Bull kon Sergio Perez in Baku de meubelen redden, maar bij de herstart – na de crash van Verstappen – leek het even helemaal mis te gaan. De Mexicaan kwam slecht weg en zag Hamilton aan zich voorbijgaan. De Engelsman verremde zich echter. “Godzijdank had Perez spinnende wielen bij de herstart. Als hij beter was weggekomen dan had Hamilton hem aangetikt. Een geluk bij een ongeluk.”

Dat Perez überhaupt nog in de race zat, was op zich al een wonder. De Mexicaan kampte zelf met grote problemen, vervolgt Marko. “Zijn auto verloor hydraulische vloeistof. Dat gebeurde al eerder in de race en toen de auto tijdens de onderbreking stilstond, bleef het druppelen.” Dat het kantje boord was bleek wel na afloop van de race. Perez reed geen volledig ereronde, maar parkeerde zijn RB16B direct naast de baan. “Het is onmogelijk om te zeggen wanneer hij precies zou zijn uitgevallen, maar op een gegeven moment zou hij geen stuurbekrachtiging meer hebben gehad. En dat zou een kettingreactie teweeg hebben gebracht.”

Paul Ricard

Komend weekend wacht in Frankrijk een nieuwe ronde in de titanenstrijd tussen Red Bull en Mercedes. Na de stratencircuits Monaco en Baku, waar Mercedes al had aangekondigd minder te zullen zijn, keert de Formule 1 terug naar een permanent racecircuit: Paul Ricard. Marko denkt dat Red Bull ook daar snel kan zijn. “We hadden de snelste wagen in Baku en Monaco, maar ook op andere circuits. Misschien waren we misschien in Barcelona niet zo goed, maar dat was vooral te wijten aan bandenslijtage. Maar wij hebben meestal het snellere pakket. Frankrijk is weer een a-typisch circuit met een ondergrond die nergens anders voorkomt en met een speciale opeenvolging van bochten. We gaan erheen met de instelling dat we overal de snelste moeten zijn.”

In de Motorsport.com F1 Podcast bespraken we het ongeluk van Verstappen