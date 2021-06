Tost ziet verbeterpunt Tsunoda: “Hij moet leren waar limiet zit”

Na een uitstekend F1-debuut in Bahrein liep het enkele races helemaal niet bij Yuki Tsunoda. Na zijn puntenfinish in de openingsrace van het jaar had hij het lastig met een crash in de kwalificatie op Imola, de veelbesproken radioberichten in Spanje en een crash in de vrije training in Monaco. Het leidde ertoe dat Red Bull besloot om de Japanner van Engeland naar Faenza te laten verhuizen, zodat hij dichter bij zijn team is. De reeks van vier puntloze races kwam vervolgens ten einde bij de Azerbeidzjaanse Grand Prix. Tsunoda maakte op het Baku City Circuit, waar hij nog nooit had geracet, een goede indruk en beloonde zichzelf met de zevende plek en acht punten.

Aan de snelheid ligt het niet, weet ook AlphaTauri-teambaas Tost. Wel moet Tsunoda gaan herkennen wanneer hij op de absolute limiet zit. “Als je in dezelfde tiende zit als andere topcoureurs, dan is er weinig ruimte om sneller te gaan. Als coureur moet je dan weten dat je niet later kan remmen of harder kan pushen, in ieder geval niet op de manier zoals hij dacht”, analyseerde Tost. “Dan eindig je simpelweg in de bandenstapels. Maar dit is een soort leerproces. Ik moet zeggen dat het team tijdens het weekend in Baku al een grote stap zette in het begrijpen van de auto, ook qua technische feedback. Daarom ben ik redelijk positief dat we hem op het goede pad krijgen, want hij heeft ongelooflijke natuurlijke snelheid.”

Tost heeft er overigens geen problemen mee dat hij Tsunoda iets af moet remmen. De Oostenrijker heeft al jaren ervaring met het opleiden van jonge racetalenten en hij heeft liever dat hij een coureur die te veel risico’s neemt moet afremmen, dan dat hij een heel voorzichtige coureur sneller moet maken. “Ik hou van coureurs die pushen en die iets riskeren. Maar vroeg of laat moet je dat onder controle krijgen. Dat is wat wij Yuki moeten leren”, aldus Tost, die voor Tsunoda een omvangrijk schema heeft opgesteld nu hij naar Italië is verhuisd. “Maar eerlijk gezegd hou ik hier meer van dan om te proberen iemand sneller te maken. Een snelle coureur langzamer laten rijden is makkelijker dan een langzame coureur sneller maken.”