Kvyat blijft hopen: “Heb meer in m'n mars dan ik in F1 liet zien”

Daniil Kvyat reed vorig seizoen zijn laatste wedstrijd in dienst van AlphaTauri. Bij dat team en 'grote broer' Red Bull beleefde Kvyat zijn opkomst en ondergang in de Formule 1. Na een dienstverband van – met tussenpozen - zes seizoenen nam Kvyat met drie podiumplaatsen afscheid van de energiedrankenfabrikant. Tussen het team en de Rus ontstond in de afgelopen jaren een haat-liefdeverhouding. De coureur presteerde niet bijster veel, maar werd ook als een soort speelbal gebruikt wanneer Red Bull weer eens met coureurs wilde schuiven.

Hoewel Kvyat het niet met zoveel woorden wil zeggen, zitten er altijd nog wat negatieve gevoelens jegens Red Bull. Om het ongelijk van Helmut Marko en de zijnen te bewijzen, hoopt Kvyat nog een kans in de Formule 1 te krijgen. “Wat het ook is, ik wil racen”, zegt hij in gesprek met Motorsport.com. “Natuurlijk denk je dan als eerste aan de Formule 1, ook omdat ik denk dat ik nog wel wat kan laten zien. En hopelijk is een andere werkomgeving beter voor me dan waar ik tot nu toe zat. Ik wil heel graag nog een kans. Maar het gaat niet om wat ik graag wil. Soms komt er een kans, maar soms ook niet. We zullen zien wat er op korte termijn mogelijk is. De komende maanden zijn wat dat betreft cruciaal. En als er iets komt dan zijn er nog genoeg andere kampioenschappen waar ik competitief kan racen en waar je ook nog goed van kunt leven.”

Het viel niet mee wat Kvyat in zijn Red Bull-tijd liet zien, maar achteraf kan hij best leven met wat hij gepresteerd heeft. “Nu ik terugkijk en zie welke coureurs ze nu hebben, dan kan ik trots zijn op wat ik bereikt heb”, refereert hij aan de mislukte Red Bull-campagnes van Pierre Gasly en Alexander Albon. “Om eerlijk te zijn denk ik niet dat ik veel meer had kunnen bereiken. Dat geeft me vertrouwen voor de toekomst, ik weet wat ik in m’n mars heb. Ik had door die tijd [bij Red Bull] in de put kunnen zitten, maar uiteindelijk zijn er meer coureurs die het moeilijk hadden. Wat dat betreft kijk ik met opgeheven hoofd terug op die tijd.”

"Hij heeft mijn telefoonnummer"

Om een verdere uitleg gevraagd, stelt Kvyat vooral dat de timing niet helemaal in zijn voordeel was. “Precies. Ik kwam daar en uiteindelijk zag het er voor mij meteen wel goed uit. Maar hoe zeg je dat? De timing was gewoon verkeerd. Ik wil het daar graag bij laten, maar ik hoop dat ik nog een kans elders krijg. Daarom kijk ik er ook niet met veel voldoening op terug. Ik voel dat er veel meer potentieel is dan wat ik heb laten zien in F1. Ik houd mijn ogen open wat dat betreft.”

Op een nieuwe kans bij Red Bull hoeft Kvyat voorlopig niet te rekenen, al is het maar omdat het team op papier sterker is dan in eerdere jaren. “Hij heeft mijn nummer als het nodig is”, grapt Kvyat over de beroemde telefoontjes van Helmut Marko. Verder wil hij niet uitweiden over de gang van zaken bij Red Bull: “Het heeft al zoveel aandacht gehad, ik ben er vaak naar gevraagd. Mensen hebben mijn nummer en ik weet wie mij wel of niet meer wil bellen. Laten we het daar op houden.”

Dit jaar is Kvyat reserve bij Alpine en heeft hij al een paar Pirelli-testdagen voor zijn rekening genomen.