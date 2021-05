Max Verstappen leek zaterdag een aardige gooi te doen naar zijn vijfde pole-position in de Formule 1. De Nederlander was bijzonder sterk onderweg in Q2, maar moest Lewis Hamilton voor laten gaan op het moment suprême. Gevraagd hoe Marko terugkijkt op een zeer fraaie kwalificatie, luidt het antwoord: "Nou, in eerste instantie nog met wat ergernis, om met zo'n miniem verschil tweede te worden. Aan de andere kant weten we nu dat we even sterk zijn als Mercedes", spreekt de Oostenrijkse topadviseur in gesprek met Sky Sports Deutschland.

Bocht vier als scherprechter

Marko kan behoorlijk specifiek aangeven waar Verstappen het moest afleggen ten opzichte van Hamilton. "We weten dat we het vandaag in één specifieke bocht hebben verloren en dat was bocht vier. In dat gedeelte hebben we twee tienden verloren", aldus Marko. Toch telt hij ook zijn zegeningen, de punten worden immers pas op zondag vergeven. "Al met al gaan we de race behoorlijk positief in, we hebben volgens mij een erg snelle auto voor de race."

Voor die laatste conclusie heeft Marko goed naar de vrijdag van zijn coureurs gekeken. "De lange runs waren goed, al heeft Max maar één ronde op de mediums gereden. Na de out-lap hebben we meteen een snelle ronde op die gele banden gereden. Verder is de vraag wat het weer gaat doen, blijft het zo warm of niet? Als dat wel het geval is, kan het morgen best een tweestopper worden", ziet Marko meerdere tactische opties. Bij die tactische opties mist Red Bull Sergio Perez op de voorposten. Het dreigt andermaal twee tegen één te worden voor Verstappen, met zijn Mexicaanse teamgenoot slechts op de achtste startplek.

Het gemis van Perez in tactisch steekspel

"Wij hadden gehoopt dat we Perez strategisch konden gebruiken", ziet ook Marko dat nadeel. "Maar na zijn spin in de eerste bocht was hij natuurlijk al een soort van gehandicapt. Nu moeten we maar zien wat er mogelijk is, gelukkig is de race erg lang. Ik moet wel zeggen dat inhalen hier heel lastig is, maar we weten ook dat Perez een bandenfluisteraar is. Hopelijk kunnen we hem toch nog op de één of andere manier in het spel [vooraan] betrekken."

