Marko bij jubileum Verstappen: "IJzersterk, relatief weinig gewonnen"

Max Verstappen werkt dit weekend zijn honderdste Grand Prix in dienst van Red Bull Racing af. De jubileumrace vindt toevallig plaats op het circuit waar hij ook zijn eerste zege behaalde. De gedachten gaan dit weekend dan ook terug naar die zegetocht van vijf jaar geleden, zo ook bij Marko. "Die zege is natuurlijk wel mede mogelijk gemaakt door de Mercedes-crash van Hamilton en Rosberg. Maar goed, hoe Max daarna de Ferrari van Raikkonen rondenlang achter zich wist te houden, was echt sensationeel. Daar hebben we zijn grote potentieel al gezien", zo laat Marko aan de Oostenrijkse Krone Zeitung weten.

Dat potentieel is in de jaren nadien ook geregeld zichtbaar geworden. Verstappen heeft zichzelf ontwikkeld tot een vaste waarde op de voorposten van de Formule 1 en heeft elf zeges behaald. Een aardig aantal voor een pas 23-jarige coureur, al was het ideaalbeeld van Marko om Verstappen tot jongste wereldkampioen ooit te maken. "Max zit altijd op de limiet, heeft een geweldige wagenbeheersing en rijdt erg spectaculair. Hij heeft zich sensationeel ontwikkeld en ik bekijk die vijf jaren over het algemeen zeer positief. Maar als je puur naar de opbrengst qua overwinningen, pole-positions en snelste raceronden kijkt, dan is het nog relatief weinig."

De 78-jarige man uit Graz voegt meteen toe dat het ontbreken van een wereldtitel of extra overwinningen meer aan de beschikbare auto's heeft gelegen dan aan Verstappen zelf. "Het ligt zeker niet alleen aan Max, het gaat om het totaalpakket van de auto en de coureur. Max moet gewoon het maximale halen uit wat hij ter beschikking heeft." Dat is in Portugal niet helemaal gelukt volgens Marko, al komt hij wederom met een kanttekening. "Als het zo op de limiet gaat, dan kun je op lange termijn ook niet foutloos rijden." Belangrijker is dat Verstappen dit jaar voor het eerst een auto heeft waarmee hij een gooi naar de wereldtitel kan doen. "Dat maakt het heel spannend, ja. Aan de ene kant heb je de soevereine, ervarene en tactisch uitgekookte Hamilton - dat moet je hem toch nageven. Aan de andere kant hebben wij de jongere en nog iets onstuimige Max", werpt Marko een blik op de voornaamste titelkandidaten.

Video: De voortekenen voor de Spaanse GP en het motorproject van Red Bull besproken