Hamilton dankbaar na honderdste pole: “Kan het niet geloven”

Lewis Hamilton was vrijdag nog de snelste man van de dag in Spanje, maar voorafgaand aan de kwalificatie had hij nog de nodige wijzigingen laten aanbrengen aan zijn Mercedes-bolide. De Brit wist dan ook niet helemaal waar hij aan toe was in de kwalificatie, maar met een minimale voorsprong van 0.036 seconde op Max Verstappen trok hij uiteindelijk toch aan het langste eind.

“We zijn het hele weekend al erg sterk, maar ik had toch wel wat angst voor de veranderingen die we voor de kwalificatie mogelijk door zouden voeren”, sprak Hamilton direct na afloop van de kwalificatie. “We proberen de auto altijd beter te maken, maar het blijft een beetje een gok omdat je ook aan de race moet denken. Uiteindelijk hadden we de veranderingen gemaakt, maar zodra ik naar buiten ging voelde ik dat het verkeerd zat. Uiteindelijk was het mijn besluit, maar het viel echt niet mee. Daarom liep ik de hele kwalificatie ook achter de feiten aan en maakte ik hier en daar wat aanpassingen om de snelheid nog wat op te krikken.”

Uiteindelijk wist Hamilton in het derde kwalificatiedeel een 1.16.741 uit zijn Mercedes te persen, wat hem na de eerste poging de voorlopige pole-position opleverde. In zijn tweede poging wist de regerend wereldkampioen zich niet meer te verbeteren, maar de eerste ronde bleek uiteindelijk toch genoeg: “Die eerste ronde was het beste rondje van de hele sessie, wat natuurlijk geweldig is. Ik probeerde me in de ronde erna nog te verbeteren, maar ik zat er toen volgens mij anderhalve tiende boven en kon mijn tijd niet meer aanscherpen.”

Hamilton gaf aan dat hij in de kwalificatie vooral worstelde met onderstuur: “De afstelling die ik had zorgde voor zoveel onderstuur. De auto was echt lui, hij wilde gewoon niet de bocht om zoals ik het wilde. Dan ben je maar aan het wachten en wachten en wachten. Ik maakte wat kleine aanpassingen, binnenin de voorschriften wat we kunnen veranderen, om de auto beter in te laten sturen. Dat is een combinatie van een hoop dingen, daarna is het gewoon een kwestie van elke milliseconde bij elkaar schrapen. Zoals ik al zei was dit mijn beste rondje, ik zal het altijd blijven herinneren.”

Het leverde Hamilton zijn honderdste pole-position op in de Formule 1, waarmee hij opnieuw historie schrijft: “Ik kan niet geloven dat we de honderd hebben aangetikt. Dit heb ik allemaal te danken aan de mannen en vrouwen in de fabriek die voortdurend de lat hoger leggen en nooit opgeven", dankte de Brit het team van Mercedes. "De steun die ik heb... Het is echt een droom om met deze mensen te mogen werken. De reis die we samen al hebben gemaakt, is echt immens. Wie had eind 2012 – toen we het besluit namen om met elkaar in zee te gaan – gedacht dat ik honderd pole-positions zou halen. Ik voel me erg nederig en erg dankbaar. Het voelt echt alsof het mijn eerste is.”

Klein momentje kost Bottas kans op pole

Hamilton deelt de eerste startrij zondag met de Red Bull van Max Verstappen. Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas kwalificeerde zich op +0.132s achterstand op de derde stek: “Dat was close”, sprak de Fin na afloop. “De eerste rondes in Q3 waren de snelsten. Ik baal wel een beetje want in bocht 10 had ik wat overstuur. Daar heb ik wel twee tienden laten liggen en dat kost je dan de pole. We beschikten verder wel over een sterk pakket en het gaat morgen een goed gevecht worden, zonder twijfel.”

Net als een week geleden in Portugal maakt Bottas zich opnieuw op voor een spannende strijd met Red Bull: ‘Het gaat heel close worden tussen ons en Red Bull. Als je hier de banden in leven kunt houden ben je rond de pitstops een stuk competitiever, dus ik denk dat er wel wat mogelijkheden liggen voor mensen om één of twee stops te maken, maar ik ga natuurlijk niet verklappen wat wij van plan zijn.”