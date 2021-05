Nadat de Mercedes-coureurs de snelsten waren in de eerste vrije trainingen op vrijdag, was het eerder op zaterdag Max Verstappen die in de laatste oefensessie de eerste stek in de tijdenlijst opeiste. Daarmee leek de kwalificatie andermaal uit te draaien op een gevecht tussen de Nederlander en het duo van Mercedes. Zou het Circuit de Barcelona-Catalunya het decor worden voor de honderdste pole-position van Lewis Hamilton of de vijfde van Max Verstappen? Of zou Valtteri Bottas na Portugal ook in Spanje de eerste startplek grijpen?

Q1: Vertraagde start

De kwalificatie voor de Spaanse Grand Prix ging tien minuten later van start, omdat de baanafzetting bij de negende bocht moest worden nagelopen na een crash in de FIA Formula Regional by Alpine. Nadat het licht eenmaal op groen stond reed Max Verstappen op soft banden een 1.18.090, waar Valtteri Bottas vervolgens onder ging door op medium banden naar een 1.18.005 te gaan.

Kimi Raikkonen en Lance Stroll stonden na de eerste runs samen met Nicholas Latifi en de coureurs van Haas in de gevarenzone en moesten dus nog iets uit de hoge hoed zien te toveren. Raikkonen ging snelste van iedereen in de eerste sector, maar reed uiteindelijk geen tijd die goed genoeg was om door te gaan naar Q2. Stroll klom bij het zwaaien van de vlag naar de zevende plek om daarna nog een plekje te zakken naar P8, wat ruim voldoende was. Yuki Tsunoda zakte in de slotminuten weg naar de zestiende positie en zat daarmee verrassend genoeg bij de eerste afvallers in deze kwalificatie.

Lando Norris perste aan het einde nog een 1.17.821 uit zijn McLaren, wat de snelste tijd zou zijn in Q1. Bottas was met zijn eerdere tijd tweede. Charles Leclerc liet zich aan het einde van de sessie ook nog zien door in de Ferrari naar een 1.18.041 te gaan, wat de derde tijd was. Verstappen stond zodoende vierde aan het einde van het eerste kwalificatiedeel.

Q2: Verstappen sterk

Hamilton bracht het spel in Q2 op de wagen door op de zachte band een 1.17.632 op de klokken te brengen, waar Bottas meteen onder dook met een 1.17.400. Het was vervolgens echter Verstappen die veel indruk maakte door in een 1.16.922 over de streep te komen, waarmee hij liefst een halve seconde sneller was dan Bottas en zeven tienden dan Hamilton.

Nagenoeg iedereen kwam vervolgens nog eens naar buiten voor een tweede run op de soft. Verstappen bleef binnen. Zijn 1.16.922 was ruim genoeg om door te stromen naar Q3. Bottas en Hamilton brachten het verschil met de Nederlander tijdens hun tweede run terug naar twee tienden met respectievelijk een 1.17.142 en een 1.17.166. De Brit deed dit opvallend genoeg op een gebruikt setje banden, waardoor hij zondag op banden die een rondje ouder zijn aan de race zal moeten beginnen. Fernando Alonso ging met de hakken over de sloot door naar Q3 met de tiende tijd. Lance Stroll, Pierre Gasly, Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi en George Russell vonden hun Waterloo in Q2.

Q3: Honderdste voor Hamilton

Aan het begin van het allesbeslissende deel belandde Sergio Perez in een wilde spin bij de dertiende bocht. De gele vlag was net op tijd verdwenen voor Hamilton, die in zijn eerste run tot een 1.16.741 kwam. Verstappen kwam daar net niet aan met een 1.16.777. Bottas ging naar de derde tijd met een 1.16.873.

Met een paar minuten te gaan meldden de coureurs zich op het circuit voor hun laatste snelle ronde. Hamilton maakte een klein foutje bij de chicane en verbeterde zich niet. Bottas en Verstappen gingen echter eveneens niet sneller, waarmee de pole voor Hamilton was.

Ferrari-coureur Charles Leclerc legde beslag op de vierde startplek, terwijl Esteban Ocon een prima vijfde startpositie in de wacht sleepte voor Alpine. De Fransman deelt de derde startrij zondag met Carlos Sainz, die zijn Ferrari naar de zesde tijd bracht. Daniel Ricciardo was zevende in de kwalificatie, Sergio Perez bleef in zijn tweede run steken op P8. Norris moest in Q3 genoegen nemen met de negende tijd en heeft Alonso zondag naast zich op de grid.

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.00 uur.

Resultaten kwalificatie Grand Prix van Spanje