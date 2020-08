Hamilton: Als eenheid knielen geen probleem in andere sporten

De Formule 1 organiseerde voorafgaand aan de Britse Grand Prix een formeler moment waar werd stilgestaan bij de strijd tegen racisme, nadat er kritiek was op de manier waarop die momenten bij de voorgaande twee Grands Prix werd vormgegeven. Op Silverstone liet de F1 een video zien waarin alle twintig coureurs racisme veroordeelden, waarna de rijders voor het volkslied op de grid een gebaar maakten. Alle rijders droegen een shirt met een anti-racismeboodschap, terwijl dertien coureurs knielden.

Na de race prees Hamilton de F1 voor het ‘veel beter’ georganiseerde moment voorafgaand aan de race, maar hij baalde ervan dat de coureurs wederom geen eenheid vormden wat betreft het knielen. Hij wees naar andere sporten die ondanks een mix van nationaliteiten wel als eenheid knielden. “Ik ga niet vertellen wat mijn mening is over of iedereen moet knielen of niet”, zei Hamilton. “Maar als je naar andere sporten kijkt – zoals basketbal, Spaanse en Italiaanse voetbalteams, teams van over de hele wereld – daar doen ze het als eenheid, ongeacht nationaliteit. Daar zitten ook Russische en Spaanse spelers tussen, dus ik denk dat het nog een ‘work in progress’ is.”

Een aantal F1-coureurs heeft aangegeven niet te willen knielen vanwege de reactie die het mogelijk in hun thuisland zou oproepen, maar dat vindt Hamilton eigenlijk geen valide reden. “Als de reden dat je het niet doet is omdat je denkt aan hoe het wordt ontvangen in je thuisland, dan is naar andere sporten kijken het enige wat je moet doen, want daar doen ze het wel”, vervolgt de zesvoudig wereldkampioen. “Dus ik hoop dat we stukje bij beetje meer en meer samenkomen en meer een eenheid worden.”

Hamilton pleit voor eenheid en onderling respect

Kevin Magnussen koos er op Silverstone voor het eerst voor om niet te knielen tijdens het georganiseerde moment, naar eigen zeggen omdat de idealen van de politieke Black Lives Matter-beweging niet bij zijn eigen denkbeelden aansluiten. Hamilton heeft nog niet met de Haas-coureur gesproken over de reden waarom hij niet knielde, maar de algemene focus ligt volgens de Mercedes-coureur bij het verbeteren van het begrip van wat het probleem inhoudt. “Ik ben heel trots dat alle coureurs ‘End Racism’-shirts dragen en ik denk dat er progressie is”, zei Hamilton.

“Ik weet niet waarom Magnussen niet knielde, ik heb nog niet met hem gesproken. Maar ik denk dat we zullen proberen om elkaar beter te begrijpen, en ik denk dat het belangrijkste is dat de coureurs elkaar blijven respecteren”, vervolgt de regerend titelhouder. “Misschien moeten er meer gesprekken zijn. Ik weet dat de Formule 1 niet gesproken heeft met coureurs, en niemand anders heeft waarschijnlijk individueel met ze gesproken.”

Met medewerking van Luke Smith