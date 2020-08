Preview: Welke verrassingen heeft de tweede F1-race op Silverstone in petto?

De Grand Prix van Groot-Brittannië leek een eenvoudige een-twee te worden voor Mercedes. Tot een paar ronden voor de finish de linkervoorband van Valtteri Bottas het begaf. De Fin zakte vanaf de tweede plek weg naar achteren, waarna in de laatste ronde ook Carlos Sainz én leider in de race Lewis Hamilton een lekke band opliepen. De Brit slaagde erin zijn Mercedes op drie banden naar de finish te brengen en zo alsnog de zege te pakken. Van de ruime voorsprong die hij bij het ingaan van de laatste ronde op Max Verstappen genoot, was op de streep echter nog maar een kleine zes seconden over. Als de voorband van Hamilton een paar bochten eerder was gegaan, had de Nederlander waarschijnlijk gewonnen.

Komend weekend heeft de Formule 1 met dank aan het coronavirus een tweede afspraak op het circuit van Silverstone, zoals eerder dit jaar ook twee races op de Red Bull Ring in Oostenrijk werden verreden. De tweede ontmoeting op de baan in Northamptonshire wordt gehouden onder de naam 70th Anniversary Grand Prix, ter ere van het feit dat zeventig jaar geleden op deze plek de allereerste Grote Prijs werd verreden. Motorsport.com wijst zoals gewoonlijk weer vijf zaken aan om de komende race in de gaten te houden.

1. Red Bull maakt progressie

Red Bull lijkt afgelopen weekend een goede stap te hebben gemaakt met de RB16 en het team zet natuurlijk alles op alles om verder te gaan op de ingeslagen weg. Het verschil met Mercedes is met name op zaterdag nog aanzienlijk, maar het scheelt in elk geval een slok op een borrel als Max Verstappen over een auto kan beschikken die geen onverwachte dingen doet als hij ermee op de limiet rijdt. Als de Nederlander het de Mercedes-coureurs vanaf de tweede startrij moeilijk kan maken bij de start, komen er wellicht nog een paar leuke races aan.

2. Een nieuwe kans voor Hülkenberg?

Op donderdag was daar ineens het nieuws dat Racing Point-coureur Sergio Perez positief was getest op COVID-19. Al kort daarna kon deze site melden dat het team uit Silverstone alles op alles aan het zetten was om Nico Hülkenberg als vervanger in te kunnen zetten. Zo ben je onderweg naar de Nürburgring om er met een GT-wagen te rijden, zo zit je achter het stuur van een Formule 1-auto die voorafgaand aan het weekend getipt wordt voor het podium. De omstandigheden voor een rentree waren verre van ideaal door het ontbreken van enige vorm van voorbereiding, maar The Hulk sloeg zich bewonderenswaardig door het weekend heen, om vervolgens op zondag teleurgesteld te worden door een Mercedes-motor die weigerde te starten. Hoewel Sergio Perez een snelle terugkeer natuurlijk van harte is gegund, zou het ontzettend zuur zijn voor de Duitser als er geen tweede kans zou komen in de RP20. Wie van de twee komend weekend rijdt, wordt waarschijnlijk donderdag duidelijk.

3. Meer pitstops

Pirelli gaat voor de tweede race op Silverstone een stap zachter met de banden. In plaats van met de C1, C2 en C3 wordt er aankomend weekend gereden met de C2, C3 en C4. De afwijkende bandenkeuze moet het tweede treffen op dezelfde omloop strategisch interessant maken. Simpelweg voortborduren op afgelopen weekend is er in tactisch opzicht namelijk niet bij: er zal met deze compounds sowieso twee keer moeten worden gestopt in de race. Tijdens de eerste trainingen op vrijdag zal het vooral zaak zijn om genoeg data te vergaren over de C4. Een complicerende factor daarbij is echter dat alle teams tijdens het eerste half uur van de tweede training verplicht zijn om Pirelli te helpen met het valideren van de 2021-band. Doordat de teams zondag niet onder een tweestopper uit lijken te komen, is de kans trouwens klein dat we tegen het einde van de race opnieuw een reeks voorbanden lek zien gaan, ook al wordt er met zachtere banden gereden en worden er hoge temperaturen verwacht.

4. Williams haakt aan in de race

Williams had dit jaar al een goede stap gezet in de kwalificatie - George Russell bereikte op Silverstone voor de derde race op rij Q2 - afgelopen zondag leek het sympathieke team uit Grove ook een stuk sterker te zijn in de race. Zodoende kon Russell in de Britse Grand Prix voor het eerst ervaren hoe het is om een coureur in te halen die niet zijn teamgenoot is. Velen hadden de hoop al opgegeven dat het nog wat zou worden met Williams, maar de Britse renstal lijkt aan de betere hand en het zou dit jaar zomaar eens vaker kunnen profiteren van de strubbelingen bij Ferrari-klantenteams Haas en Alfa Romeo.

5. Duidelijkheid over de legaliteit van de Racing Point

Dit hadden we een week geleden ook al aangekondigd, maar deze week lijkt dan toch echt het protest dat Renault heeft ingediend tegen Racing Point in behandeling te worden genomen. De Franse fabrieksformatie maakte afgelopen zondag voor de derde achtereenvolgende race bezwaar tegen de brake ducts van Racing Point, omdat deze wel erg veel op de exemplaren lijken waarmee Mercedes vorig jaar reed. Vorig jaar kon het team uit Silverstone deze onderdelen ook nog afnemen bij het Duitse merk, maar vanaf dit jaar moeten ze nadrukkelijk zelf ontworpen zijn, als zogenaamde ‘listed parts’. Racing Point zegt te kunnen bewijzen dat zij elk streep in het CAD-programma zelf heeft gezet, maar in hoeverre is een onderdeel ‘zelf ontworpen’ wanneer deze is nagetekend van een foto? Het protest raakt een fundamentele kwestie in de Formule 1 en derhalve hangt er veel af van de uitspraak die de stewards doen.

Het tijdschema voor de 70th Anniversary Grand Prix is identiek aan dat van de Britse Grand Prix van afgelopen weekend. Vrijdag om 12.00 uur Nederlandse tijd begint het raceweekend dus met de eerste vrije training, om 16.00 uur Nederlandse tijd gevolgd door de tweede oefensessie. Zaterdag tussen 12.00 en 13.00 uur Nederlandse tijd leggen de teams de laatste aan de voorbereidingen, waarna om 15.00 uur de startvolgorde wordt bepaald in de kwalificatie. De race begint zondag om 15.10 uur Nederlandse tijd.