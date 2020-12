Haas bevestigt: Mazepin rijdt in F1-seizoen 2021, ondanks ophef

Nog voordat Nikita Mazepin ook maar één meter in competitieverband in een Formule 1-auto heeft gereden, heeft de Rus alvast alle ogen op zich gericht. Zo baarde hij tijdens het laatste raceweekend van de Formule 2 opzien door MP-coureur Felipe Drugovich tot twee keer toe bijna de muur in drukken. Die wereldvreemde acties op de baan zijn echter nog klein bier vergeleken met alle controverse omtrent zijn gedrag naast de baan.

Zo verscheen er een video op zijn eigen sociale media-kanalen, waarop hij een vrouw in de auto onheus bejegende en naar haar borsten greep. Mazepin kreeg internationaal veel kritiek te verduren. Er werden internationaal zelfs meerdere acties gestart – met name handtekeningenacties – om Mazepin te weren uit de Formule 1. Dat gaat echter niet gebeuren, zo heeft Haas woensdag in een verklaring laten weten. Wilde geruchten over Haas-invaller Pietro Fittipaldi, die de beschrijving op zijn eigen sociale media-kanalen had veranderd in ‘F1 driver’, zijn daarmee ook naar het rijk der fabelen verwezen.

“Het Haas Formule 1-team wil bij deze nogmaals bevestigen dat Nikita Mazepin en Mick Schumacher het rijdersduo zullen vormen voor het Formule –seizoen 2021”, zo valt in het statement te lezen. “Zoals in een eerdere verklaring over het gedrag van Nikita Mazepin (9 december) ook al aangegeven, zal de zaak nu intern worden afgehandeld en zal daar naar buiten toe geen commentaar meer over worden gegeven.”

Haas-teambaas Guenther Steiner zinspeelde eerder al op zo’n scenario, waarbij de interne maatregelen niet met de buitenwacht worden gedeeld en in de doofpot worden gestopt. Steiner is overigens niet van mening dat Haas hierdoor te laks met het voorval omgaat. "We nemen het erg serieus, zoals jullie ook aan het eerste statement hebben gezien", liet hij aan Motorsport.com weten. "Dat wil ik hier nogmaals benadrukken: we pakken het intern echt wel aan. Alleen wil ik daar nu niet verder over in detail treden. Maar we zullen het absoluut aan de kaak stellen."

VIDEO: Jack Plooij over het voorbije F1-seizoen en de komst van Mazepin