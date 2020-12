De toekomst van de Red Bull Ring op de Formule 1-kalender is voor de komende jaren veiliggesteld. Dat bevestigt Helmut Marko in gesprek met ServusTV. Het huidige contract tussen het circuit en de F1-organisatie loopt eind dit jaar af maar de koningsklasse van de autosport zal ook de komende jaren naar het mooie Spielberg afreizen. Ieder jaar brengen veel Nederlanders een bezoek aan de populaire race.

“Het is rond. Het betreft een meerjarig contract”, aldus Marko in gesprek met ServusTV. Het feit dat de Oostenrijkse baan de dubbele seizoensopener van het uitgestelde jaargang 2020 kon organiseren, heeft volgens de Red Bull-adviseur een rol gespeeld: “Liberty heeft gezien waartoe Red Bull in staat is. Zonder ons initiatief had het Formule 1-seizoen zo goed als zeker niet in deze vorm plaatsgevonden, als het überhaupt had plaatsgevonden.”

De Red Bull Ring was al opgenomen op de Formule 1-kalender voor 2021. De race staat gepland voor 4 juli als tiende wedstrijd van het seizoen. Of er toeschouwers aanwezig mogen zijn, hangt af van de ontwikkelingen rond het coronavirus. Mochten de fans weer naar Spielberg kunnen afreizen, dan verwacht Marko een waar spektakel: “We zullen weer een oranje zee aan toeschouwers zien. We verwachten opnieuw zo’n 30.000 tot 40.000 Nederlanders. We kijken ernaar uit en zijn blij dat we nog meerdere jaren het grootste sportevenement van Oostenrijk kunnen organiseren.”

De Red Bull Ring heeft sinds 2014 weer een vaste plek op de F1-kalender. Afgelopen seizoen organiseerde men twee races om het seizoen af te trappen. De Grand Prix van Oostenrijk werd een prooi voor Mercedes-coureur Valtteri Bottas, de latere wereldkampioen Lewis Hamilton stuurde zijn Mercedes in de GP van Stiermarken naar de overwinning. In 2018 en 2019 won Max Verstappen de thuisrace van zijn werkgever, tot grote vreugde van de vele Nederlanders op de tribunes.