Column: Haas steekt zaak Mazepin in de doofpot, F1 is aan zet

Nikita Mazepin heeft nog geen competitieve meter in een Formule 1-wagen gereden, maar hij staat in de publieke opinie al op een onoverbrugbare achterstand. Niet vanwege zijn sportieve prestaties die zo nu en dan als discutabel omschreven kunnen worden, maar wel omdat er enkele weken geleden een video online verscheen waarop hij een jonge vrouw onheus bejegende en bij de borsten greep. Dat is – het behoeft geen uitleg - totaal onacceptabel, zeker in deze tijd en zeker wanneer je een publieke functie hebt. Mazepin werd op het matje geroepen door zijn nieuwe werkgever Haas, dat verklaarde een onderzoek in te stellen naar het incident.

Intussen kwamen van alle kanten geluiden dat Mazepin zijn plek bij Haas kwijt zou moeten raken, maar dat scenario was vanaf de start al behoorlijk onwaarschijnlijk. Er zit namelijk een idee achter de komst van Mazepin bij Haas. Het Amerikaanse team kampt met financiële tekorten en de roebels van de familie Mazepin zijn essentieel voor het voortbestaan van de formatie. Het stond derhalve al vast dat Haas haar nieuwe aanwinst de deur niet zou wijzen. Dat zou immers veel te grote gevolgen hebben voor de formatie. Woensdag maakte Haas bekend dat de coureur inderdaad bij het team blijft en dat de kwestie intern ‘afgehandeld’ is. Kortom: het loopt voor Mazepin met een sisser af.

Ondertussen blijft het op de burelen van de Formule 1 en de FIA stil en dat is misschien nog wel kwalijker. Juist die beide partijen hebben het afgelopen jaar campagne gevoerd voor een inclusieve sport. Onder het motto #WeRaceAsOne moest de Formule 1 toegankelijker en diverser worden, ook heeft Liberty Media zich sinds de overname hard gemaakt voor de positie van vrouwen in de sport. Vrouwonvriendelijk gedrag hoort daar vanzelfsprekend niet bij, maar de 21-jarige Mazepin komt er nu gewoon mee weg. F1 en de FIA schaarden zich eerder achter Haas in hun onderzoek naar het incident, maar weigeren vooralsnog op te treden.

In andere – minder serieuze gevallen – stonden de beide partijen vooraan om te oordelen en een straf uit te delen. Na een redelijk onschuldig handgemeen tussen Esteban Ocon en Max Verstappen moest laatst genoemde een gedragscursus volgen. Lewis Hamilton kreeg een reprimande nadat hij met een politiek getint T-shirt op het podium verscheen na een overwinning. Ook elders in de autosport werd dit seizoen hardhandig ingegrepen toen er ophef ontstond. NASCAR-coureur Kyle Larson werd ontslagen nadat hij zich racistisch uitliet, Formule E-coureur Daniel Abt speelde vals in een virtuele race en raakte zijn baan kwijt.

Haas stopt de zaak in de doofpot en wenst er niet meer over te spreken, nu zijn de FIA en de Formule 1 aan zet. Maar wat kan men doen? Een schorsing of zelfs het eisen van zijn ontslag zou grote gevolgen kunnen hebben voor de financiële positie van het team en daarmee ook het voortbestaan van de formatie. Van hogerhand wil men het risico niet lopen dat Haas er tussenuit piept door deze rel. Anderzijds kan het van hogerhand niet stil blijven. Een financiële consequentie? Mazepin, zoon van een miljardair, raak je niet met een boete. Toch zal er iets gedaan moeten worden om een signaal af te geven tegen Mazepin en de buitenwereld dat dergelijk gedrag niet langer getolereerd wordt. Het woord is aan u, F1.