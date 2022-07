Haas positief over upgrade: “Juiste weg ingeslagen”

Haas introduceert dit weekend op de Hungaroring haar eerste upgrade van het seizoen. Omdat het Amerikaanse team tijd tekort kwam om voldoende onderdelen te produceren, heeft alleen Kevin Magnussen de beschikking over het nieuwe pakket. Zijn teamgenoot Mick Schumacher moet het nog stellen met de oude specificatie van de VF-22.

Magnussen eindigde vrijdag in de tweede vrije training slechts op de zestiende plaats, met 0,167 seconde voorsprong op nummer zeventien Schumacher. Deze uitslag doet vermoeden dat Haas amper progressie heeft geboekt met de upgrade, maar de tijden vertellen volgens Magnussen niet het volledige verhaal. Op de vraag van Motorsport.com of de nieuwe versie van de VF-22 beter voelt dan de oude, antwoordt de 29-jarige coureur uit Roskilde: “In eerste instantie niet echt, omdat het lastig is om de afstelling perfect te krijgen voor de eerste runs. Het voelt echter zeker niet verkeerd. Er zijn positieve nieuwe karakteristieken, die interessant worden om verder te verkennen. We hebben nog wat werk te doen om er echt het maximale uit te halen.”

Meer over de upgrade van Haas: Haas: Ferrari-achtige upgrade Hongarije mag geen verrassing zijn

De Hungaroring is sowieso geen ideaal circuit voor Haas, stelt Magnussen. “We zien er niet heel competitief uit, maar dat heeft denk ik meer te maken met dat we niet heel competitief zijn in Boedapest”, legt hij uit. “We hebben eerder gezien dat we de zaken kunnen omdraaien en met de nieuwe onderdelen zit er zeker meer in.”

Haas-teambaas Guenther Steiner is vooral tevreden dat de correlatie tussen de windtunnel en het circuit in orde lijkt. “De nummers zien er niet verkeerd uit”, vertelt Steiner. “Natuurlijk hadden we wat problemen met de balans, maar dat is normaal als je een nieuw pakket hebt. De data vertelt in elk geval positieve dingen. Uiteraard moeten we nog naar alle details kijken, maar vooralsnog ziet het ernaar uit dat we de juiste weg zijn ingeslagen.”

Video: Onze terugblik op de vrijdag in Hongarije